La compañía Cross Border Project trae a lanzarote este viernes, 14 de noviembre a las 21.00 horas, el montaje teatral ‘Perdidos en Nunca Jamás’. El pespectáculo dirigido por Lucía Miranda abordará sobre las tablas del Teatro Insular de Lanzarote una crítica social que muestra la adversa perspectiva a la que se enfrentan los jóvenes españoles, obligados vivir en casa de los padres hasta bien pasados los 30 años dada la falta de empleo y la precariedad del existente. Lo plantea como un forzado síndrome de Peter Pan. Más como un freno a la madurez que conlleva la independencia que como a una negación o resistencia a crecer, que es como se describe el citado síndrome.

La representación de ‘Perdidos en Nunca Jamás’ en Lanzarote está organizada por el Área de Educación y Cultura del Cabildo, que dirige la consejera Emma Cabrera, y el programa Platea del INAEM.

Tras representar la obra con notable éxito de público y crítica a lo largo de la geografía española, Cross Border Project se estrena por primera vez en Lanzarote y en las Islas Canarias con un espectáculo valorado como el tercer mejor montaje teatral de 2013 por el diario El País.

La compañía que dirige Lucía Miranda convierte una versión contemporánea de Peter Pan en un music-hall gamberro, destinada a un público adulto, en el que se denuncia la marcha obligada del país de miles de jóvenes en busca de empleo. España se convierte así, tristemente, en el ‘País de Nunca Jamás Trabajarás en lo que Estudiaste’.

‘Perdidos en Nunca Jamás’ es una pieza que aúna teatro, danza, poesía y música en directo y con una escenografía realizada con materiales reciclados por el colectivo Basurama y cuya dramaturgia ha sido elaborada por Silvia Herreros de Tejada.

“Intento desesperadamente hacerme mayor, pero no puedo”, decía J.M. Barrie (autor de Peter Pan) en sus diarios. “Y eso hacemos nosotros. Peter ya no cree en las hadas y es un ni-ni. Wendy en sus 30 ha tenido que volver a casa de sus padres, era periodista y ahora no sabe lo que es. Nuestra versión tiene a Wendy como protagonista, justo antes de embarcar en la T4, un aeropuerto por el que desfilan los chicos perdidos de los que tanto se habla. Wendy está allí, como en el original, con su maleta, abandonando Nunca Jamás para poder crecer”, asegura la directora.

“Esta obra habla –apunta Lucía Miranda– de los sueños de nuestros padres y de los nuestros, de un país reconstruido con basura porque se nos quedó obsoleto. En el primer Peter Pan, hay un mensaje muy claro: nunca hay que perder la fe infantil, capaz de producir prodigios. Y eso decimos nosotros también: en tiempos difíciles, creemos en las hadas”.

‘Perdidos en Nunca Jamás’ ha recibido el Premio ‘José Luis Alonso’ 2013 de la Asociación de Directores de España (ADE), el reconocimiento más prestigioso al que puede aspirar una joven directora teatral en España al ser otorgado por la entidad profesional y cultural que agrupa a la mayor parte de la profesión. Lucía Miranda fue la tercera mujer en recibirlo tras Laila Ripoll y Ana Zamora. Profesionales como Calixto Bieto, Álex Rigola, Eduardo Vasco o Ernesto Caballero también fueron reconocidos con este premio con anterioridad.

Tras la obra de teatro foro ‘¿Qué hacemos con la abuela?’ y ‘De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez’, ‘Perdidos en Nunca Jamás’ es la tercera producción de Cross Border Project. La compañía ha recibido premios y galardones en Certamen Almagro Off en 2011 (Festival de Teatro Clásico de Almagro), el Premio HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors) y el Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) ambos en Nueva York.

Entradas a la venta

Las entradas cuestan 12 euros y ya están a la venta en el Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote (sede del Cabildo, Avda. Fred Olsen s/n, Arrecife) de 9.00 a 14.00 horas. También pueden reservarse escribiendo un correo electrónico a la dirección reservas@cabildodelanzarote.com o llamando al teléfono 928 810 100 (ext. 2456).

Igualmente, las entradas pueden comprarse en la taquilla del Teatro desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente.