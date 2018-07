Alejandro Mayor participará en la prueba reina de la Tinajo YouTrail

El corredor grancanario se llevó la victoria este pasado fin de semana en la Aguas de Teror Trail

Poco más de un mes para la celebración de la segunda edición de la Tinajo YouTrail, carrera por montaña que volverá a recorrer los senderos y caminos más espectaculares del municipio de Tinajo y que pondrá a prueba la preparación de los runners en las modalidades de 7,5, 14 y 31 kilómetros. El grancanario Alejandro Mayor ha confirmado su participación en la Tinajo YouTrail, corredor que está realizando una excelente temporada y que a buen seguro estará en la lista de candidatos a luchar por la victoria final en la modalidad de 31 kilómetros.

Alejandro Mayor será uno de los participantes de la Tinajo YouTrail. El grancanario ya se ha estado informando de lo que se encontrará el próximo 9 de septiembre, y asegura que la prueba “transcurre por unos paisajes espectaculares, como son sus volcanes, sus costas y parte del Parque Nacional de Timanfaya”. Alejandro se llevó la victoria este pasado fin de semana en la modalidad de 27 kilómetros de la Aguas de Teror Trail, por delante de Alberto González y Samuel Ortega, y con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 21 segundos. Quedó por delante de corredores de la talla del caboverdiano Danilson Silva o del canario Yeray Durán, dos grandes deportistas de las carreras por montaña en Canarias.

Será su primera participación en una carrera por montaña en la isla de Lanzarote. “Mi objetivo es conocer un poco mejor la isla de Lanzarote, ya que es una isla en la que todavía no he tenido la oportunidad de correr”, comenta Alejandro Mayor y asegura que otro de los objetivos que se marca es “intentar estar entre las primeras posiciones”.

Alejandro Mayor está realizando una temporada espectacular y con grandes resultados. Fue noveno en la modalidad de 64 kilómetros de la Transgrancanaria, conquistando el sexto puesto del Campeonato de España y siendo el segundo mejor canario. En la Transvulcania de La Palma participó en la prueba de 44 kilómetros y cruzaba la línea de meta en la sexta posición. Se llevaba la victoria en el Maratón del Meridiano y fue medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebró en Mataró.

Unos resultados que lo sitúan en la terna de favoritos al triunfo final en la prueba de 31 kilómetros de la Tinajo YouTrail. “No me veo como favorito”, comenta Alejandro Mayor y explica que “en Lanzarote hay buenos corredores que tienen la oportunidad de entrenar el recorrido”. El grancanario no se ve presionado por la vitola de favorito y asegura que en cada prueba sale a “divertirme y ser competitivo en cada carrera, es un deporte y no vivo de ésto”.

Alejandro Mayor anima a todos los indecisos a participar en la segunda edición de la Tinajo YouTrail. “A la gente les diría que se animarán a participar en esta carrera, que pasa por unos sitios increíbles y además tiene tres distancias acorde para todos”, anima Alejandro a todos los corredores para que se den cita el 9 de septiembre en la línea de salida situada en la Plaza de Los Dolores en Mancha Blanca.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar en la Tinajo YouTrail se encuentran abiertas y las mismas se pueden realizar hasta las 23:59 horas del miércoles 5 de septiembre o hasta agotar las plazas disponibles para cada una de las modalidades. Los interesados en participar sólo tienen que agotar un sencillo proceso de inscripción que encontrarán en la página web oficial del evento (www.tinajoyoutrail.com)

La Tinajo YouTrail es organizada por el Ayuntamiento de Tinajo a través de la Concejalía de Deportes, y cuenta con el patrocinio de European Sport Destination, Lanzarote Reserva de la Biosfera, Cabildo de Lanzarote y Mutua Tinerfeña.