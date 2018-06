El Cabildo de Lanzarote presenta el Presupuesto de 2018, “el más elevado de su historia” y “de los más sociales e inversores” con 40 millones de euros destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y 57 millones de euros para inversiones

La Corporación destinará cerca de 20 millones en ayudas y subvenciones sociales para empleo, emergencia y prestaciones de asistencia social, ayudas educativas, culturales, deportivas y sector primario, entre otras

Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Lanzarote ha vuelto a presentar los Presupuestos más elevados de su historia, calificados de ser “uno de los Presupuestos más sociales y con capacidad inversora” para ejecutar numerosos e importantes proyectos para la isla de Lanzarote y para La Graciosa y que atenderá además a las demandas trasladadas por los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

El presidente del Cabildo de Lazarote, Pedro San Ginés (CC), y los vicepresidentes de la Institución, Manuel Cabrera (PIL), Ángel Vázquez (PP), Juan Manuel Sosa (NC) y Luis Arráez (CC), este último en su calidad también de consejero de Presidencia (RRHH), Hacienda y Contratación, daban a conocer así en la mañana de este jueves los principales aspectos y proyectos recogidos en las cuentas de la Corporación para 2018 cuyo proyecto de Presupuesto General será elevado este viernes, 29 de junio, a la consideración del Pleno del Cabildo para su aprobación inicial, en una sesión especial que se celebrará a las 9:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala en Haría.

Cabe recordar que el Presupuesto consolidado de 2018, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 7 de junio, arroja más de 188 millones de euros, entre Cabildo y sus entes autónomos, en el que como novedad este año se incluye también el del Organismo Autónomo de la Red Tributaria de Lanzarote. Solo el de la propia entidad, Cabildo de Lanzarote, alcanza un total cercano a los 156 millones de euros.

Las cuentas del Cabildo destacan, en este sentido, por las partidas destinadas a la mejora de las prestaciones en políticas sociales que afectan directamente a la mejora de la calidad de vida de las personas con más de 40 millones de euros para prestaciones y servicios sociales, sanitarios, de empleo, educativos, deportivos y culturales. Cuentan también con un montante de 57 millones de euros para el capítulo de inversiones, un 36,73% más que en el pasado ejercicio.

Las subvenciones y transferencias también experimentan un crecimiento con respecto a los años calificados “valle” y peores de la crisis económica (de 2010 a 2015) que afectó a todo el país, alcanzando en este 2018 un total de 19,2 millones para atender principalmente servicios sociales (emergencia social, subvenciones a ayuntamientos para estas prestaciones, ayudas educativas extraordinarias, entre otras) y subvenciones, entre otras como las destinadas al sector agrícola, pesquero y artesanía o para el fomento del empleo por más de 2,5 millones de euros.

A políticas de empleo, la Corporación destina en estos Presupuestos un total de 7,1 millones de euros de los que 3,9 son aportados de fondos propios de la Institución (incluidos los 2,5 millones de euros citados para subvenciones) y 3,2 millones de euros de los programas destinados al fomento de la empleabilidad de los fondos FDCAN.

Para ayudas a los estudiantes, el Cabildo destina un total de 1,4 millones de euros y para el deporte otros 1,3 millones de euros, con un incremento destacado del 17% destinado a ayudar a colectivos y asociaciones que trabajan con el deporte base de la isla. Destacan también otras subvenciones como las destinadas al fomento de proyectos de energías renovables por 275.000 euros, o para ayudas de proyectos culturales por 75.000 euros, entre otras.

Asimismo, destacan otros programas para actuaciones relacionadas con obras públicas y carreteras, a las que se destinarán más de 43,8 millones de euros, un 28,10% más que en el ejercicio anterior, de los que algo más de 20 millones son para carreteras, parque móvil e infraestructuras; 20,6 millones de obras a ejecutar a través de la Estrategia Lanzarote 2016-2025 del FDCAN (cofinanciado por Cabildo y Gobierno de Canarias) y 335.775 de obras incluidas en la Estrategia Conurban Azul 2015-2022 de fondos europeos FEDER.

Entre otros, destacan también los recursos que se destinarán a la conservación del medio ambiente y el territorio con 13,4 millones de euros; para Educación y Patrimonio un total de 8,3 millones; Agricultura, Caza, Pesca y Promoción Económica otros 6,6 millones de euros; para Cultura 2,7 millones; para promoción y fomento del Deporte e instalaciones deportivas 7 millones de euros; para Industria, artesanía, Energía y Comercio y Consumo 2,6 millones.

La Octava Isla Canaria vuelve a tener de nuevo un apartado y anexo específico dentro de estos Presupuestos con cerca de 400.000 euros destinados principalmente a proyectos en energía renovable, a subvenciones directas al Ayuntamiento de Teguise para ejecutar proyectos en La Graciosa y para el funcionamiento del Consejo de la Ciudadanía de esta isla, además de verse beneficiados sus habilitantes del resto de inversiones insularizadas.

Reducción de la deuda pública en 45 millones

Estos presupuestos, a su vez, vuelven a poner de manifiesto el extraordinario estado de salud de la primera Corporación insular, desde el punto de vista económico y financiero, que permitirá continuar con las políticas de mejora del gasto público que ha caracterizado la gestión del gobierno insular desde 2010, que ha logrado reducir en estos diez años la deuda pública en unos 45 millones de euros, pasando de 54,4 millones de 2008 a 9,5 millones de euros que se prevé cerrar el ejercicio en este 2018, con ninguna operación de crédito prevista para este año. Relevante también ha sido el importante esfuerzo de control de gasto realizado en los peores años de la crisis, entre 2010 y 2015, que a pesar de haber reducido la deuda pública y control del gasto, la Institución fue capaz de mantener e incluso incrementar los servicios y prestaciones al ciudadano, poniendo en marcha además desde el año 2013 numerosas inversiones en los municipios a través de los Planes de Inversiones Insulares y de Cooperación Municipal.

Proyectos e inversiones destacadas

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, durante el detalle de las cuentas explicó que además de todo lo expuesto para este año se contemplan importantes inversiones del Consorcio del Agua de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas.

“Al margen de todas las inversiones que están recogidas en los Presupuestos y que se diluyen entre la cantidad de proyectos e inversiones reflejadas, este año esperamos adjudicar al menos uno de los dos Parques Eólicos restantes que están previstos, cada uno de ellos con una inversión de 12 millones de euros, y la planta fotovoltaica pública de mayor envergadura de Canarias por otros 2,5 millones de euros”, apuntó.

Asimismo, informó que “se prevé adjudicar, a través de remanentes de años anteriores (cuya suma total asciende a algo más de 4 millones de euros) y con parte del presupuesto del Consejo Insular de Agua de este año, buena parte de las obras que tiene previsto ejecutar este organismo”; como por ejemplo, destacó la red de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales del Centro Agrotecnológico de Teguise, la canalización del barranco de Tenegüime, el encauzamiento del barranco secundario del Valle de Temisas, las fases II y III del encauzamiento del barranco de Órzola, la mejora y renovación de la red de abastecimiento de la carretera de Guatiza a Los Cocoteros, la restauración de las maretas de Montaña Blanca y las de Guaticea, mejoras en la presa de Mala, mejoras de drenaje en el barranco del Hurón en la zona de la playa de las Cucharas, canalización de aguas en la zona del valle de Fena en La Degollada, la canalización del barranco de Guacimeta y reconstrucción de la pasarela peatonal en Playa Honda, y el acondicionamiento de los accesos y zonas de tránsito en la zona de la presa de Mala, además de otros proyectos que irán con cargo al presente ejercicio como el de ampliación de la estación de impulsión de aguas de la Vegueta y renovación de su red de abastecimiento, o el encauzamiento en algunos tramos del barranco de Temisas en Haría.

El presidente del Cabildo de Lanzarote también puso el acento en los más de 20 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para este año (18,7 millones del Programa ‘Estrategia Lanzarote 2016-2025’ a cofinanciar entre Gobierno y Cabildo y los 1,9 millones de euros de inversiones en energías renovables que se van a ejecutar de estos fondos a través del Consorcio del Agua) por el que se van a hacer destacados proyectos, como por ejemplo, la primera piscina pública olímpica de la isla, la adquisición de una nave para la gimnasia deportiva, la electrificación de Timanfaya, el proyecto de zona comercial de Altavista, el Vivero Musical de Lanzarote en la zona de Argana, la ampliación del Museo Internacional de Arte Contemporáneo en el centro turístico del Castillo de San José y entre otros la adquisición de inmuebles de especial interés patrimonial para uso público como la Casa del Cura en Haría.

Pero sin duda, uno de los proyectos estrella y al que se le ha dotado de una inversión de más de 6 millones de euros ya en este Presupuesto es, para Pedro San Ginés, la Residencia de Mayores de Alto Requerimiento, “un proyecto que tiene un coste aproximado de en torno a los 18 millones de euros, de los que al menos 10 serán aportados por el Ejecutivo regional, para la construcción de esta residencia de mayores y para la mejora de las actuales plazas públicas existentes en la isla”.

Entre otros proyectos destacados, el presidente quiso poner también especial atención en las inversiones que se van a realizar en Arrecife, con el proyecto ‘Arrecife Capital de la Biosfera’, al que se han destinado en esta anualidad 3 millones de euros para adquirir suelo -entre otras acciones- y dotar a Arrecife del que será el gran pulmón verde de la capital; el proyecto para el Islote de La Fermina que es cofinanciado igualmente con fondos de la Comunidad Autónoma y los CACT; el proyecto de recuperación de las Salinas de Naos; el de Vivero Musical; y para otro proyecto que en el marco del centenario de César Manrique se está trabajando para la creación de una Ruta Manriqueña que ponga en valor la docena de intervenciones del insigne artista lanzaroteño en Arrecife.

Además de todas estas inversiones que ejecutará directamente el Cabildo en Arrecife, para este año -al igual que en el resto de municipios- se contemplan subvenciones nominadas de los Planes de Cooperación Municipal para que el Ayuntamiento de Arrecife ejecute diversos proyectos.

San Ginés informó que “al objeto de que la capital no pierda por segundo año estas subvenciones del Cabildo, al no haber podido justificar aún algunas ayudas recibidas hasta la fecha, nos hemos ofrecido a la alcaldesa para ejecutar directamente estas obras y no transferirle el importe de las mismas, con el fin de que se puedan realizar”.

El Cabildo de Lanzarote tiene previsto destinar a estas subvenciones a los ayuntamientos para la materialización de gran parte de los proyectos incluidos y acordados en los Planes de Cooperación Municipal, un total superior a los 8,6 millones de euros de transferencias de capital de fondos propios del Cabildo, del orden de un 25-30% más que lo transferido en el pasado ejercicio.

El presidente recordó que “estos fondos que destina el Cabildo a los Ayuntamientos son fruto del acuerdo adoptado con los alcaldes de que recibirían como mínimo el triple de lo que les hubiese correspondido si el FDCAN se hubiese distribuido con criterio REF”.

El Cabildo viene gestionando y disponiendo libremente de los fondos del FDCAN para proyectos de interés insular y a cambio, con fondos propios de la Institución, les está transfiriendo importantes partidas a los ayuntamientos para la ejecución de estos proyectos de cooperación municipal.

A estos 8,6 millones de euros se sumarán otros 1,7 millones de euros que la primera Corporación también ejecutará en los municipios dentro de estos mismos planes consensuados con los ayuntamientos, entre otros proyectos que también se materializarán en los municipios y en La Graciosa por parte del Cabildo y que están contemplados en los Planes de Inversiones que viene desarrollando la Institución desde el año 2013.

A este respecto, reiteró que “ninguno de estos proyectos o inversiones previstas de estos Planes se perderá y que queda garantizada su ejecución”, aunque no se hayan podido ejecutar por distintos problemas (en su mayoría administrativos y de procedimiento) en el año en curso.

Entre otras inversiones que ejecutará el Cabildo, apuntó las partidas de los planes plurianuales a ejecutar entre 2018 y 2022 que en su totalidad en esos años suman más de 182 millones de euros, entre los que se encuentran proyectos como los nuevos puntos limpios, proyectos de recuperación del patrimonio histórico, diversas actuaciones del Plan Insular de Energías Renovables, la mejora del transporte colectivo de pasajeros, actuaciones a ejecutar en la Granja Agrícola, los proyectos de Zonas Comerciales Abiertas o las inversiones a ejecutar con partidas presupuestarias participativas.

El presidente en su intervención, por último, quiso trasladar su agradecimiento a todos los consejeros de su Grupo de Gobierno, en concreto a los consejeros del PP, del PIL y de NC, que han permitido “presentar los mejores Presupuestos que se pueden elaborar y que necesita Lanzarote y La Graciosa“, así como volver a reconocer el “esfuerzo del consejero de Presidencia (Recursos Humanos), Hacienda y Contratación y de todo el equipo de estas áreas y personal del Cabildo involucrados en el desarrollo de los mismos“.