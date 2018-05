Arrecife presenta el libro ‘La conexión británica con Lanzarote y Canarias. 600 años de historia’ de Larry Yaskiel

El periodista inglés presenta el libro bilingüe donde relata las relaciones económicas y culturales entre las islas británicas y Canarias mañana jueves en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

El Ayuntamiento de Arrecife presenta, dentro de la programación de la Feria del Libro, la obra ‘The British connection to Lanzarote and the Canaries. 600 years of History / La conexión británica con Lanzarote y Canarias. 600 años de historia’ (Ediciones Remotas) del periodista y promotor cultural inglés Larry Yaskiel.

El acto tendrá lugar mañana jueves a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

A la presentación del libro, englobado dentro de la colección ‘Crónicas Remotas’, acudirán, además del escritor del libro Larry Yaskiel, la Cónsul Británica para Sur España y las Islas Canarias Charmaine Arbouin junto a la Vice Consul de Las Palmas Esther Martín.

La obra, de 254 páginas, tiene un precio de 16 euros y se puede encontrar en las librerías de Canarias a partir de la próxima semana.

Este libro de Larry Yaskiel es una descripción de más de 50 lances históricos vinculados con las relaciones comerciales, sociales, culturales o políticas entre estos dos archipiélagos vecinos del Atlántico, empezando por la misma llegada definitiva de los europeos a Canarias en 1402, con la conquista de Lanzarote.

La teoría de la conexión inicial de Yaskiel, quien ha consultado destacados archivos como el Museo Británico, la Biblioteca Nacional Británica o la Biblioteca Nacional de Irlanda desde los años ochenta del siglo pasado, es novedosa porque establece el primer puente común entre británicos y canarios en los normandos.

El libro The British connection to Lanzarote and the Canaries. 600 years of History / La conexión británica con Lanzarote y Canarias. 600 años de historia ha contado con la colaboración especial de José Juan Romero, quien firma la introducción y un texto sobre el autor. El prólogo es de Peter Nevitt, antiguo cónsul y delegado comercial británico en Canarias desde la década de 1980 a 2006.

Larry Yaskiel, embajador entre Canarias y el mundo británico

Durante más de veinte años, Larry Yaskiel (Londres, 1936) se dedicó a la industria de la música y trabajó como alto ejecutivo para grandes sellos internacionales, con estrellas del rock como Jimi Hendrix, Supertramp, The Who, Eric Clapton, Deep Purple o Bee Gees.

Pero en 1979, unas vacaciones en Lanzarote le llevaron a dar un giro a su vida. Se afincó en la isla y a partir de entonces se dedicó a editar y escribir una revista cultural para visitantes y residentes ingleses en Canarias. Lancelot Island Journal es una de las publicaciones en inglés más veteranas de España y ha servido para que Yaskiel desarrolle una labor ejemplar como embajador de Canarias ante Gran Bretaña. En estos años ha investigado en múltiples facetas de la historia cultural de Lanzarote y ha ayudado a retomar la conexión histórica canaria con Texas y Luisiana (Estados Unidos), de tal manera que sus textos han sido incorporados a los repositorios digitales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se han utilizado en centros escolares de Canarias.

El libro The British connection to Lanzarote and the Canaries. 600 years of History / La conexión británica con Lanzarote y Canarias. 600 años de historia ha tenido el apoyo de los ayuntamientos de Yaiza y Tías, además de la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife y del Centro de Profesorado de Lanzarote.