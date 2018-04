El Aloe Plus Lanzarote Conejero logra una importante victoria ante Alcobendas

El triunfo permite al cuadro lanzaroteño seguir peleando por la permanencia en la Liga EBA de Baloncesto

No tenía margen de error el Aloe Plus Lanzarote Conejero en su antepenúltimo encuentro de la temporada, necesitando una victoria para seguir teniendo opciones de pelear por la permanencia. Los jugadores del equipo “naranja” realizaron ante el NCS Alcobendas un partido muy completo, estando concentrados a lo largo de los 40 minutos de juego y no dejando que el rival se sintiera cómodo sobre la cancha. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se apuntaba la victoria por un ajustado 93 a 96.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero mostró sus intenciones desde la primera jugada, anotando Víctor Bermúdez un triple en la primera acción ofensiva del partido. No todo eran buenas noticias para el conjunto lanzaroteño, sufriendo la baja por lesión de Cécimo Armas a los tres minutos de juego, siendo Raúl Rodríguez el que tomaba las riendas en la posición de base. Los triples de Javi Herrero y Víctor Bermúdez, pusieron el 4-11 en el marcador, teniendo que solicitar el técnico del Alcobendas un tiempo muerto. Al final del cuarto se llegaba con el marcador de 17 a 21.

Fue el NCS Alcobendas el que cogió las riendas del encuentro en el inicio del segundo cuarto, período que comenzaba con un parcial de 13-2 y que le daba la mayor diferencia al cuadro madrileño (30-23). No le perdió la cara al encuentro el Aloe Plus Lanzarote Conejero, reduciendo poco a poco la diferencia y haciéndose fuerte en el juego interior. Así fue como Andrej Tomic puso de nuevo a su equipo por delante en el marcador (40-42). Un cuarto que concluía con los triples de Javi y Víctor, poniendo el 45 a 48 al descanso.

La dinámica se mantuvo durante el desarrollo del tercer cuarto, siendo el Aloe Plus Lanzarote Conejero el que llevaba la iniciativa. Raúl Rodríguez y Javi Herrero, llevaron el peso del ataque del equipo en los primeros minutos, y la ventaja se aumentaba por arriba de la barrera psicológica de los diez puntos (54-66). La ventaja al final del cuarto era de ocho puntos a favor de los lanzaroteños (64-72).

El NCS Alcobendas intentó meterse en el partido a base de triples, estando muy acertado en los primeros lanzamientos y anotando tres triples de manera consecutiva. Respondía también el Aloe Plus Lanzarote Conejero a base de triples, teniendo Víctor Bermúdez un alto porcentaje de acierto. Los madrileños redujeron la diferencia a la mínima expresión, siendo Jarad Scott el que anotaba la última canasta de su equipo. En la última jugada, el NCS Alcobendas trató de forzar la prórroga, no entrando los triples que intentaron Antonio Marín y Jorge Parra, tras coger el rebote ofensivo.

Con el marcador de 93 a 96 se llegaba a la conclusión del partido, sumando el Aloe Plus Lanzarote Conejero la novena victoria de la temporada, alcanzando en la clasificación al Eurocolegio Casvi y situándose a un triunfo de Globalcaja Quintanar y Estudio. El próximo encuentro del equipo entrenado por Federico Toledo será en la cancha del CB Maramajo.

Ficha Técnica

NCS Alcobendas (93): Gabriel Gómez (2), Luis de la Peña (0), Miguel Young (4), Sebastián Bacale (7) y Alejandro Fortes (8) -quinteto inicial- Gabriel Díaz (18), Antonio Marín (6), Roberto Morentín (10), Daniel Trachsel (6), Roberto Pasquale (2), Jorge Parra (23) y Serigne Lamine Bara (7)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (96): Víctor Bermúdez (27), Cécimo armas (0), Javier Herrero (17), Andrej Tomic (14) y Jarad Scott (19) -quinteto inicial- Raúl Rodríguez (17), Elvis Pereira (0) y Charles Yassi (2).

Parciales: 17-21, 45-48 (descanso) 64-72, 93-96 (final)

Árbitros: David Vázquez Fernández y Rodrigo Palanca Page. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Antela Parada. Partido correspondiente a la 28º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.