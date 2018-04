Educación a través del cine: 5.500 estudiantes participan en los Cortos Escolares del Festival de Internacional de Cine de Lanzarote 2018

El Teatro El Salinero acogerá hasta el jueves 19 de abril dos proyecciones diarias para trabajar la educación en valores. Los cortometrajes están presentados y dinamizados por la narradora Miren Edurne Vázquez

El Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que gestiona Óscar Pérez, avanza que El Teatro El Salinero acogerá hasta el jueves 19 de abril dos proyecciones diarias para trabajar la educación en valores, los cortometrajes están presentados y dinamizados por la narradora Miren Edurne Vázquez y forman parte de las activividades del 18º Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL18).

La actriz, narradora y bailarina, Miren Edurne afirma que “el arte es intrínseco al ser humano, está en nuestro ADN”, ella será la encargada de dinamizar las proyecciones de cortometrajes para 5.500 alumnos de casi una treintena de centros educativos.

Con breves performances, Miren apela e interactúa con los jóvenes espectadores, que ayer lunes, primer día de los Cortos Escolares del 18º Festival Internacional de Cine de Lanzarote, eran niños de entre 4 y 8 años. “Qué rollo pelar una naranja, te pringas, no tiene código de barras… ¡Es mejor abrirse un tetrabrick!”, ironiza Miren sobre el escenario, antes de dar paso a un corto que habla sobre la nutrición sana y sostenible.

El poder del trabajo en grupo, el efecto de un smartphone en nuestra vida o qué hacemos con la basura son algunos de los temas que abordan los cortometrajes Cookies, Can you hear me?, Colores, Piedra, papel, tijeras, A love story, Catch it y Retrocycling Robot, firmados por cineastas de Taiwan, España o Francia.

“Los cortos escolares trabajan la educación en valores, este año con una nueva temática: el papel de la mujer en el mundo laboral”, explica Vero Aguiar, coordinadora de la sección. El papel de Miren, como presentadora, es introducir brevemente el corto que se proyecta y que posteriormente se comenta en clase. “El arte es muy necesario para crear conciencia crítica”, dice Miren, que participó durante muchos años en el programa Mus-e, de educación a través del arte.

Del 16 al 20 de abril pasarán por el Teatro El Salinero más de 5.500 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. Este año, se ha batido el récord de participación entre los centros de educación infantil y primaria de la isla.

Participan en esta actividad, coproducida por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Fisme Producciones, los CEIP Argana Alta, Benito Méndez Tarajano, La Asomada – Mácher, Adolfo Topham, Yaiza, Antonio Zerolo, Playa Honda, Capellanía Yagabo, Los Geranios, Guenia Guatiza, Costa Teguise, Concepción Rodriguez Artiles, Titerroy, Nieves Toledo, César Manrique Cabrera, La Destila, Colegio Arenas Internacional, Colegio Hispano Británico, Uga, Playa Blanca y el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Los Volcanes.

También asistirán a las proyecciones estudiantes de ESO y Bachillerato del Colegio Europeo Daos, Colegio Arenas Internacional, Las Salinas, Blas Cabrera Felipe, Colegio Hispano Britanico, Las Maretas y Playa Honda.

Además del departamento que dirige el consejero Óscar Pérez y Fisme Producciones, también son patrocinadores y colaboradores del FICL el Gobierno de Canarias, Lanzarote Film Commission, el Ayuntamiento de Arrecife, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Arrecife Gran Hotel, CICAR y el restaurante Bogavante.