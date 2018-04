El Aloe Plus Lanzarote Conejero cae ante el Gran Canaria en una nueva prórroga

El equipo lanzaroteño no terminó de cerrar el partido en el último cuarto y el filial amarillo forzó el tiempo extra

Al Aloe Plus Lanzarote Conejero sólole faltó cerrar el partido ante el CB Gran Canaria, no aprovechando la ventaja de siete puntos de la que dispuso a falta de tres minutos para el final del partido. El CB Gran Canaria fue capaz de forzar la prórroga, tiempo extra en el que el equipo lanzaroteño acusó el desgaste físico realizado durante todo el choque. Fue el filial del equipo de la ACB el que se llevaba la victoria por u ajustado 83 a 79.

Los dos equipos comenzaron el partido muy nerviosos, sabedores que era un choque vital para el desarrollo final de la competición. A medida que fueron avanzando los minutos los dos equipos comenzaron a encontrar su mejor juego. Un primer cuarto que fue dominado por el filial del CB Gran Canaria, aunque siendo mínimas las diferencias de las que disfrutaban los locales. El resultado era de 24 a 18 al final de los primeros diez minutos de partido.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero sufría con el juego interior del CB Gran Canaria, teniendo los locales en muchas de las acciones de ataque segundas y terceras opciones al no cerrar el cuadro lanzaroteño el rebote. En ataque se mostraba muy eficiente el cuadro entrenado por Federico Toledo, lo que le sirvió para marcharse al descanso con tres puntos de ventaja (39-42).

Durante el desarrollo de toda la segunda parte, el Aloe Plus Lanzarote Conejero llevó la iniciativa en el marcador y en el juego. Una iniciativa que provocó que los jugadores del equipo lanzaroteño se fueran desgastando poco a poco físicamente. Además, el Aloe Plus Lanzarote Conejero sufrió la lesión de Amaurys Robles, jugador que no pudo participar durante todo el desarrollo de la segunda parte.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero llegó a disponer de una ventaja de siete puntos a falta de tres minutos para el final del partido. Una ventaja que no supo administrar el cuadro visitante, viendo como poco a poco el Gran Canaria fue reduciendo las ventajas y forzaba la prórroga. En la última jugada, Pamor Diene cometió falta sobre Raúl Rodríguez, acción que no fue castigada por parte de los colegiados y que privaba al equipo “naranja” de disponer de dos tiros libres.

Los cinco minutos de la prórroga estuvieron marcados por la igualdad, aunque el Aloe Plus Lanzarote Conejero comenzaba a acusar el desgaste de sus jugadores, con la lesión de Amaury Robles y la eliminación por faltas personales de Javi Herrero. Fue en el último minuto cuando el Gran Canaria decantó el partido de su lado, llegándose al final del choque con el resultado de 83 a 79.

El segundo entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Iván Fernández, señalaba que habían “perdido una oportunidad de oro para alejarnos de la zona de descenso” y aseguraba que “a pesar de la derrota el equipo está muy entero y pensando en el vital encuentro que tenemos el próximo sábado”. “El equipo cada día va a más, estando confiados que el sábado sumaremos esa victoria que tanto se nos está resistiendo”, comentaba Iván Fernández, y al mismo tiempo solicitaba el apoyo de los aficionados en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se coloca en la décimo tercera posición con un balance de 8 victorias y 18 derrotas, estando a sólo un triunfo de los puestos que ocupan el Eurocoleggio Casvi y el Globalcaja Quintanar. El Lujisa Guadalajara Basket será el próximo rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero, partido que se jugará el sábado a partir de las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

CB Gran Canaria (83): Luis Melián (0), Pamor Diene (16), Lázaro González (22), Aleksander Barcerowski (10) y Jovan Kljajic (12) – quinteto inicial- Miguel Serrano (0), Javier López (5), Saulo Roman (2), Luka Bulahvili (3) y Biram Faye (13)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (79): Víctor Bermúdez (24), Raúl Rodríguez (4), Javi Herrero (20), Andrej Tomic(10) y Jarad Scott (3) -quinteto inicial- Cécimo Armas (5), Amaurys Robles (5), Junior Herrera (0) y Charles Yassi (8)

Parciales: 24-18, 39-42 (descanso) 52-55, 71-71 (prórroga) 83-79 (final)

Árbitros: Marco Silva González y Roger Pinyol Fuertes. Eliminado Javi Herrero por cinco faltas personales en el Aloe Plus Lanzarote Conejero

Incidencias: Pabellón Insular Vega de San José. Partido correspondiente a la 26º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.