Cultura Lanzarote dedicará un fin de semana especial a la danza

Cultura Lanzarote ha programado un fin de semana en el que la danza tendrá un protagonismo especial. El área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que coordina el consejero Óscar Pérez, ha incluido en su agenda cultural de abril dos espectáculos de danza que reunirán a cuatro compañías sobre el escenario del Teatro El Salinero en los días 13 y 14 de abril.

La primera de la citas será el viernes 13 de abril a las 20.30 h, cuando el Teatro El Salinero sea escenario de la celebración de la 3ª Muestra de Danza Contemporánea de Canarias, Suelo y Aire, que produce íntegramente el Cabildo de Lanzarote. Apta para todos los públicos, pero pensada especialmente para público adulto, Suelo y Aire reunirá en un mismo escenario a tres de las compañía más vanguardistas de la danza que se hace ahora mismo en Canarias: Carmelo Fernández, Laura Marrero, y el dúo formado por Martín Padrón y Gregory Auger, del Centro Coreográfico de La Gomera.

Carmelo Fernández será el primero en subirse al escenario con su pieza Yo bailo y eso también es una casualidad, de 15 minutos de duración. A partir de una reflexión sobre la búsqueda de lo que los flamencos llaman duende, Fernández investiga nuevas perspectivas en el espacio, los diferentes ángulos de la luz o la fragilidad y potencia muscular. Todo ello para llegar a movimientos y a un estilo absolutamente personal.

Martín Padrón y Gregory Auger, del Centro Coreográfico de La Gomera, interpretarán Should they may be, de 14 minutos de duración, en la que ambos de inspiran en la complejidad del ser humano, en su necesidad de expresar, contar, transmitir, el ruido de su mente ocupada e inquieta difícil de domar. Y cerrará Laura Marrero, con Descarga, una pieza de 20 minutos en la que la bailarina y coreógrafa se “descarga” ante el público con una expresión de belleza, vida, espacio, ausencia, luz, igualdad, libertad, respeto, responsabilidad, humildad, sinceridad,…

Danza para niños con Drakaina Draco

Al día siguiente, el sábado 14 de abril, serán los más pequeños de la casa los que puedan gozar de un primer acercamiento a la danza. Es día a las 18.00 h, de nuevo en el Teatro El Salinero, podrá verse el espectáculo Drakaina Draco y las siete semillas mágicas, un show de Tenerife Danza Lab, de 40 minutos de duración y apto para todos los públicos, aunque especialmente recomendado para niños a partir de los 5 años de edad.

Danza y teatro se dan la mano en este espectáculo en el que tres divertidos personajes, Drakaina Draco, Arbustus Robustus y Stelli Maris, se han propuesto encontrar semillas originarias de drago a lo largo de las siete Islas Canarias, con la intención de recuperar el gran bosque Dragonal, en peligro de extinción. También están en peligro de extinción la curiosidad, la magia, la biodiversidad, las semillas, los árboles maestros y los bosques primarios. ¿Seremos nosotros capaces de continuar su aventura y salvar los bosques de la Tierra?

Entradas ya a la venta

Las entradas para ver Suelo y Aire cuestan 10 euros, mientras que las de Drakaina Draco cuestan 6 euros. Ambas pueden adquirirse ya en www.culturalanzarote.com . También pueden comprarse en el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote (sede del Cabildo, Avda. Fred Olsen s/n, Arrecife) de 9.00 a 14.00 horas, y en la taquilla del Teatro El Salinero desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente.