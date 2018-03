Lanzarote se centró en la ITB 2018 en conquistar al turismo alemán de calidad

El consejero insular de Promoción Turística, Ángel Vázquez, y el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer el balance de ITB 2018

La participación de Turismo Lanzarote en la pasada ITB 2018 (Feria Internacional de Turismo de Berlín), que tuvo lugar entre los pasados días 7 y 11 de marzo, giró en torno a una estrategia central: “mostrar ante los principales operadores del potente mercado alemán que somos un destino singular y diferente, que ofrece productos de calidad y experiencias que son las que nos distinguen del resto de competidores y nos aportan valor añadido, a fin de atraer a la isla al turismo germano de más poder adquisitivo”.

Así sintetizaba el consejero de Promoción Turística del Cabildo, Ángel Vázquez, la principal línea de actuación llevada a cabo por la comitiva lanzaroteña desplazada a la capital alemana, durante el transcurso de la rueda de prensa ofrecida esta mañana, junto con el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, para dar a conocer el balance del trabajo desarrollado por el Ente insular de Promoción en la feria turística por excelencia del país teutón, así como la situación del mercado alemán y sus perspectivas para la isla.

En este sentido, según señaló el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, “esta edición de la ITB 2018 ha estado marcada por dos variables. Por un lado, la quiebra en 2017 de dos importantes compañías aéreas germanas Air Berlín y Niki, y por otro, la plena apertura, por primera vez tras siete años, de los países de norte de África y otros competidores directos como Turquía y Grecia, que han irrumpido con precios muy agresivos”. Se trata de una coyuntura “que acarreará una redistribución de los flujos turísticos, debido a que hay un tipo de demanda muy sensible al precio”.

Durante el transcurso de la conferencia informativa, se dio a conocer que, para este próximo verano de 2018, países tradicionales competidores de Canarias y de Lanzarote han entrado de nuevo en la escena de la industria turística internacional con paquetes cuyo precio medio, por persona y día, se sitúa en torno a los 69 euros (en el caso de Egipto y Turquía) o los 65 euros, más bajo aún, de Túnez, es decir, bastante por debajo de los precios ofertados en Archipiélago canario, que oscilan, en función de cada isla, entre los 100 y 110 euros, según datos del portal inspiracional de viajes alemán HolidayCheck.

En este sentido, Ángel Vázquez señaló que “el perfil de turista que no puede gastar en un paquete turístico el precio que se oferta en Lanzarote, es un visitante que no va a gastar nada más fuera del hotel y no va a consumir ni en nuestro producto enogastronómico, ni en ocio, ni en oferta complementaria, y es un turista que no nos interesa”.

Entre las conclusiones del balance presentado con motivo de la ITB 2018, se apunta a que “los principales mercados turísticos de Europa presentan una favorable capacidad de emisión de turistas, propiciada por la estabilidad socio-económica”, y aunque “el marco competitivo recupera a muchos destinos y la oferta de camas crece exponencialmente, esto hará que la presión sobre Canarias y Lanzarote se reducirá, lo cual puede ser una gran oportunidad para acentuar la búsqueda de turistas más más afines y alineados con la isla, que permita incrementar su gasto en destino”.

Los responsables en materia turística señalaron que este escenario “no significa en modo alguno que Lanzarote no siga en 2018 teniendo un buena ocupación”, pero “todos tenemos claro que la isla no necesita más cantidad de turistas, sino de más calidad y de mayor poder adquisitivo, que aprecien y disfruten de un destino como el nuestro, que es capaz de ofrecer experiencias distintas que aportan un valor añadido” indicó el consejero de Promoción Turística. “Por eso– incidió Vázquez- se trata de centrar toda nuestra estrategia en poner en valor todo lo que en Lanzarote ofrecemos, e impulsar nuestros propios productos turísticos, como Saborea Lanzarote, European Sports Destination o el sostenible, como líneas para optimizar la experiencia turística en la isla y enriquecer el valor turístico de nuestro destino”.

Asimismo, en relación a la conectividad entre Alemania y Lanzarote, teniendo en cuenta la reducción de plazas ocasionadas por la desaparición de Air Berlín y NIKI, el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández adelantó no obstante “que existen buenas perspectivas, ya que tanto Ryanair como easyJet prevén crecimientos a corto plazo. La idea es que una vez recupere su capacidad en términos de conectividad el peso del mercado alemán crezca atraído por un reposicionamiento del destino en ese mercado, que reduzca la dependencia de Reino Unido”, señaló.

Dos acuerdos estratégicos

Por su parte, el consejero del Área, Ángel Vázquez, informó asimismo de que “han sido más de 20 reuniones y citas las que se concentraron en Berlín”, con los principales interlocutores del mercado alemán y, aunque en menor medida, con algunos mercados de su área de influencia, como Polonia, Chequia o Lituania.

Entre los acuerdos alcanzados destacó “dos convenios sumamente estratégicos para la isla”. Por un lado, se procedió a reeditar el acuerdo con TUI Alemania, uno de los más destacados touroperadores del país teutón, “muy importante en términos estratégicos para Lanzarote, dado el tipo de cliente con el que operan, que es el que nos interesa para la isla”. Su apuesta se confirma con el incremento de su brazo aéreo TUIfly para la próxima temporada de verano, con casi 10.000 plazas más, lo que supondrá un aumento del 36,94%.

No menos importante, resaltó el consejero de Promoción Turística, fue “el acuerdo alcanzado con RTK Mein Reisebüro, una de las más destacadas cooperativas alemanas de agencias de viaje que agrupa a más de 2.500 operadores de este sector, para mejorar la visibilidad de Lanzarote en su amplia red asociados”, un convenio de gran valor fundamentalmente porque el 80% de las reservas en el mercado germano se realiza de forma tradicional a través de agencias de viaje.

Futuras colaboraciones con Turespaña para impulsar el producto enogastronómico

Asimismo, Ángel Vázquez, destacó especialmente la reunión mantenida en la pasada ITB con Turespaña, donde se abordaron las futuras colaboraciones que se llevarán a cabo con este organismo dependiente de la Secretaria de Estado de Turismo, especialmente como plataforma para proyectar el producto enogastronómico Saborea Lanzarote.

Por su parte, Héctor Fernández informó de la reedición de otros acuerdos de co-marketing con los principales operadores del mercado germano (entre ellos Alltours, DER, Thomas Cook, Schauinsland Reisen o FTI), así como el aumento de la presencia promocional de Lanzarote en el ámbito online, con el acuerdo de colaboración alcanzado con HolidayCheck, principal metabuscador de Europa. También en el marco de la ITB se llevo a cabo un encuentro con la Universidad alemana de Eichstätt, que se ha mostrado muy interesada en analizar el modelo de desarrollo turístico de Lanzarote y ya se encuentra trabajando en un estudio sobre el mismo.

Alumnos de la EUTL

Por otro lado, el consejero de Promoción Turística, Ángel Vázquez, no quiso dejar pasar la ocasión para destacar la asistencia, por vigesimosegundo año de un grupo de 22 de alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), que acompañados por los profesores Pedro Hernández (coordinador de esta iniciativa) y Mª José Alonso, tuvieron oportunidad de participar y conocer in situ el funcionamiento y las características de un evento promocional de esta envergadura. La asistencia del alumnado a la ITB es posible gracias al apoyo de Turismo Lanzarote, “una colaboración con la que seguirán contando”, aseguró Vázquez, “ya que se trata de una experiencia muy valiosa para los futuros profesionales del sector en la isla, cuya cualificación debe ir en busca de la excelencia, si queremos que Lanzarote sea un destino que ofrezca servicios profesionales y de calidad”. El consejero de Promoción Turística destacó asimismo la profesionalidad del equipo de Turismo Lanzarote y agradeció el trabajo desarrollado en Berlín, así como la la presencia de numerosos socios y patrocinadores de SPEL en la rueda de prensa, entre ellos ASOLAN, cuya implicación y colaboración en la labor pormocional de la isla es muy estrecha.

Características del mercado alemán

En Canarias cada isla turística tiene sus propias especificidades en cuanto a la distribución porcentual de los mercados europeos presentando algunas diferencias. Si en Fuerteventura, el turismo alemán ocupa un 39,56% del total de turistas frente al casi el 24,57% del turismo británico, en Lanzarote, es el mercado de Reino Unido el que lidera el ranking con diferencia, ocupando un 48,53% del total de fuentes emisoras de turismo, seguido en segundo lugar por el mercado germano cuyo peso porcentual alcanza un 11,67%. Entre ambos suponen en torno a un 60% de la afluencia.

Según fuentes de Promotur-Frontur, en 2017 llegaron a Lanzarote un total de 341.936 turistas alemanes, unos 15.000 más que en 2016, lo que supuso un incremento del 4,6%, por encima de la media del conjunto del Archipiélago. De todos los mercados en Lanzarote, su estancia media es la más alta (10,3 días), frente al turista del Reino Unido, que permanece en la isla una media de 8,8 días, y el español, que lo hace 7,5 días.

El mercado alemán es estratégico para la isla, tanto por su grado de sintonía con el destino, especialmente la gastronomía, el deporte y la sostenibilidad, como por el alto potencial de gasto con el que parte en principio, al estar alineado con uno de los principales objetivos de promoción insular, como es la atracción de un turismo más cualitativo.