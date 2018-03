Los fallos en ataque mermaron las opciones del Puerto del Carmen ante el BM Rocasa

Las tiñoseras se proclaman subcampeonas de Canarias y estarán en la fase sector del Campeonato de España Juvenil

Las juveniles del CB Puerto del Carmen cerraron en la tarde del jueves su participación en el Campeonato de Canarias Juvenil Femenino de Balonmano. BM Rocasa y CB Puerto del Carmen, se jugaban el título de campeonas de Canarias, después de vencer ambos equipos al BM Caima de Fuerteventura. Las tiñoseras se vieron superadas por las grancanarias, en un partido en el que acusaron los fallos en ataque y permitiendo que el rival corriera para montar rápidos contragolpes.

No empezaba mal el partido para los intereses del CB Puerto del Carmen. Grethe Damora anotaba los dos primeros goles para el equipo lanzaroteño, poniendo el 0-2 en el marcador. No tardó en reaccionar el BM Rocasa, comenzando a desplegar el juego que más le gusta y que no es otro que correr al contragolpe. Los errores en ataque del Puerto del Carmen propiciaron que el equipo grancanario pudiera salir rápido al ataque y plantándose las jugadoras en solitario ante Maia Bonilla.

El parcial del BM Rocasa fue de 6-0, lo que obligaba al técnico del CB Puerto del Carmen a solicitar un tiempo muerto (6-2). Las grancanarias siguieron aumentando la diferencia en el marcador tras las indicaciones desde el banquillo, poniendo el 10-2 en los primeros diez minutos de partido.

Las tiñoseras reaccionaron tímidamente, estando siempre a remolque en el marcador y viendo como el rival disfrutaba de una ventaja de cinco o seis goles. A la conclusión de los primeros treinta minutos de encuentro se llegaba con el marcador de 20-15.

El BM Rocasa volvía a aumentar la diferencia en los primeros minutos de la segunda parte, logrando un parcial de 4-1 en los primeros cinco minutos de período (24-16). Varios de los ataques del CB Puerto del Carmen se estrellaban en los palos de la portería o eran detenidos por las buenas intervenciones de la portera local.

El CB Puerto del Carmen llegó a reducir la diferencia hasta los cuatro goles (27-23), solicitando el banquillo del BM Rocasa un tiempo muerto para detener la reacción de las lanzaroteñas. Tras las indicaciones desde el banquillo, las locales anotaban tres goles al contragolpe, sentenciando el choque y minimizando las opciones del CB Puerto del Carmen.

Con el resultado de 35 a 27 se llegaba a la conclusión del partido, proclamándose el BM Rocasa campeón de Canarias de la categoría juvenil femenina. A pesar del resultado, el cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Rodríguez se mostraba satisfecho con el trabajo realizado por las jugadoras y por el torneo realizado a lo largo de esta semana.

El CB Puerto del Carmen se clasifica para la fase sector del Campeonato de España Juvenil Femenino de Balonmano, que se disputará del 13 al 15 de abril. En los próximos días la Real Federación Española de Balonmano procederá al sorteo de los diferentes sectores, conociendo el CB Puerto del Carmen a sus rivales en la fase sector del nacional.

Ficha Técnica

BM Rocasa (35): Yarisel Torres (2), Sara Santana (9), Aranzazu Rodríguez, Amanda Suárez (4), Adriana Hellbusch, Andrea Santana, Karen Padrón, Yuvisan Cabrera (5), Inés Sánchez, Alba Jiménez (1), Yamilei Sánchez (1), Marta González, Yraya Machín (11), Yuli Dácil Quevedo y Pilar Toscano (2). Entrenador: Juan Sergio Santana

CB Puerto del Carmen (27): Maia Bonilla, Famara Fernández (7), Isora Cruz (2), Ariadna Callero (4), Ana Zaida Rodríguez (1), Haridian Pérez (1), Grethe Damora (7), Tamara Sánchez, Laura Rodríguez (4) y Romina Machín (2). Entrenador: Miguel Ángel Rodríguez Santana

Parciales cada 5 minutos: 4-2, 8-2, 12-6, 16-10, 18-11, 20-15 (descanso) 24-16, 25-18, 26-20, 27-23, 32-25, 35-27 (final)

Árbitros: Víctor Rodríguez González y Juan Carlos Palenzuela Cruz. Descalificaron con tarjeta roja a Isora Cruz en el minuto 33 por parte del CB Puerto del Carmen. Excluyeron a Yarisel Torres (1), Sara Santana (1), Aranzazu Rodríguez (1), Yraya Machín (1) y Pilar Toscano (1) por parte del BM Rocasa y a Grethe Damora (1) y Tamara Sánchez (1) por parte del CB Puerto del Carmen.

Incidencias: Pabellón Municipal Antonio Moreno. Tercer partido del Campeonato de Canarias Juvenil Femenino de Balonmano.