El Aloe Plus Lanzarote Conejero afronta otra “final” ante el Liceo Francés

El conjunto lanzaroteño visita a uno de los equipos que también lucha por eludir los puestos de descenso

El final de temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto se presenta de lo más emocionante, con enfrentamientos directos entre los equipos que luchan por un mismo objetivo. El Aloe Plus Lanzarote Conejero visita en la noche del sábado la cancha del Novum Energy Liceo Francés, equipo que ocupa la penúltima plaza de la clasificación y que lucha por salir de los puestos de descenso. Una victoria del cuadro conejero lo acercaría un poco más a la permanencia en la categoría nacional.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero llega al encuentro de esta semana después de perder la pasada jornada ante el Globalcaja Quintanar, en un partido que se le escapaba al cuadro lanzaroteño en la prórroga. El entrenador del equipo, Samuel Sosa, señala que “ha sido una semana de trabajo buena y pensando en el siguiente partido” y añade que “las derrotas no nos pueden debilitar y tenemos que seguir fuertes”.

El Novum Energy Liceo Francés será el rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la vigésimo cuarta jornada de la Liga EBA. El equipo madrileño ocupa la décimo quinta plaza de la clasificación, con un balance de 6 victorias y 17 derrotas. El Liceo Francés viene de perder sus últimos dos encuentros ante el Afanión CB Almansa (95-83) y Uros de Rivas (83-89). Su último triunfo fue ante el Eurocolegio Casvi (95-79).

El responsable ténico del Aloe Plus Lanzarote Conejero comenta del Liceo Francés que “es un rival que está en puestos de descenso y no lo va a poner nada fácil”. “Ha hecho fichajes para salir de esta situación y no lo está haciendo mal”, explica Samuel Sosa sobre lo que espera del rival que tienen enfrente este fin de semana.

Todos los jugadores de la plantilla estarán disponibles para este importante encuentro y que puede marcar el desarrollo de la parte final de la temporada en la categoría nacional. La expedición del Aloe Plus Lanzarote Conejero se desplaza a Madrid a primera hora de la mañana del sábado, tenindo previsto realizar este viernes el último entrenamiento de la semana. El regreso está programado para el mediodía del domingo.

El encuentro entre el Novum Energy Liceo Francés y el Aloe Plus Lanzarote Conejero se disputará el sábado a las 20:00 horas (19:00 horario insular) en el Pabellón Campus Sur Universidad Politécnica. Israel Chacón Blázquez y Rodrigo Palanca Page, son los colegiados designados para el partido de la 24º jornada de la Liga EBA.