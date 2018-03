El Globalcaja Quintanar derrota al Aloe Plus Lanzarote Conejero en la prórroga

El equipo lanzaroteño forzó la prórroga con un triple de Víctor Bermúdez, no rematando la faena en el tiempo extra

Las prórrogas son una asignatura pendiente esta temporada para el Aloe Plus Lanzarote Conejero, cayendo derrotado en los dos tiempos extras que ha jugado en la presente campaña. El equipo entrenado por Samuel Sosa fue capaz de remontar ante el Globalcaja Quintanar una diferencia de 21 puntos, forzando la prórroga en el último segundo con un triple de Víctor Bermúdez. En el tiempo extra, el Aloe Plus Lanzarote no supo darle la estocada al rival, permitiendo que los conquenses siguieran con vida y llevándose la victoria por un apretado 85-86.

Los primeros diez minutos estuvieron marcados por las alternativas en el marcador. Fue el Globalcaja Quintanar el que comenzaba mejor el partido, logrando un parcial de 0-7. Poco a poco el Aloe Plus Lanzarote Conejero se fue metiendo en el partido, no sólo igualando el marcador, sino dándole la vuelta al resultado. Un parcial de 7-0 colocaba el 14-10 en el marcador de la Ciudad Deportiva Lanzarote a favor de los jugadores entrenados por Samuel Sosa. Con el resultado de 18-16 se llegaba al final del primer cuarto del partido.

La igualdad se apoderó del encuentro en el segundo cuarto, siendo mínimas las diferencias de las que disfrutaron los dos equipos. El Aloe Plus Lanzarote Conejero dominaba el juego interior en la zona defensiva, capturando rebotes para no dejar que el cuadro conquense dispusiera de segundas alternativas. Donde no estaba acertado el cuadro lanzaroteño era en el tiro exterior, con un bagaje de 2/9 en triples en la primera parte. Al descanso se llegaba con el marcador de 37-39, disfrutando el Globalcaja Quintanar de dos puntos de ventaja.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero fue ampliamente superado en el tercer cuarto del partido. El Globalcaja Quintanar sacó la “metralleta” desde la línea de triple, anotando seis lanzamientos desde la línea de 6,75 metros. Los conquenses llegaron a disponer de una ventaja de 21 puntos en este cuarto, momento en el que reaccionaba el Aloe Plus Lanzarote Conejero para ir reduciendo renta poco a poco. La desventaja se situaba en los catorce puntos al final del tercer cuarto (49-63).

La magia de la Ciudad Deportiva Lanzarote volvía a aparecer en los últimos diez minutos de partido. Las canastas del equipo comenzaron a enchufar al público y los aficionados que se daban cita en las gradas no dejaban de animar viendo cada vez más cerca la remontada. A falta de cinco minutos la ventaja se había reducido hasta los cinco puntos (64-69), siendo los tiros libres de Gregorio Adón los que mantenían al Globalcaja Quintnar. Jarad Scott empataba el partido con dos lanzamientos de tiros libres (72-72), quedando 1 minuto y 23 segundos para el final.

A falta de diez segundos para el final del partido, uno de los pocos rebotes ofensivos del Globalcaja Quintanar fue capturado por Ozren Pavlovic, anotando para poner el 73-76. El tiempo muerto solicitado por Samuel Sosa sirvió para diseñar la última jugada de ataque, donde el equipo necesitaba un triple para forzar la prórroga. Víctor Bermúdez se la jugó sobre la bocina, anotando un triple desde lejos que ponía el 76-76 en el marcador.

La prórroga comenzaba de manera inmejorable para el Aloe Plus Lanzarote, anotando Víctor Bermúdez un nuevo triple. Reaccionaba el Globalcaja Quintnar, empatando el choque con dos tiros libres de Skuler Burguess y poniéndose por delante (80-81). Un triple de Cécimo Armas volvía a poner por arriba al Aloe Plus Lanzarote Conejero, contestando Gregorio Adón con un nuevo lanzamiento de triple. El partido se decidía desde la línea de tiros libres, anotando Skuler Burguess un tiro libre a falta de un segundo para el final del partido.

Derrota por 85 a 86 del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Globalcaja Quintanar. El equipo lanzaroteño sigue fuera de los puestos peligrosos de la clasificación, sumando ocho victorias en la presente temporada. En la próxima jornada el Aloe Plus Lanzarote Conejero viaja a Madrid para enfrentarse al Liceo Francés.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (85): Víctor Bermúdez (18), Raúl Rodríguez (8), Javi Herrero (20), Andrej Tomic (12), Jarad Scott (16) -quinteto inicial- Cécimo Armas (3), Amaurys Robles (0), Darwin Orejuela (-), Enrique Peña (-), Charles Yassi (8). Entrenador: Samuel Sosa

Globalcaja Quintanar (86): Khion Sankey (12), Mario Diez (9), Ozren Pavlovic (27), Basuri Gueye (6) y Diadie Culivali (2) -quinteto inicial- Javier Valero (2), Gregorio Odón (19), Skuler Burguess (9). Entrenador: Antonio Déniz

Parciales: 18-16, 37-39 (descanso) 49-63, 76-76 (prórroga) 85-86 (final)

Árbitros: Mikel Wiot y Aldo Rodríguez. Fue eliminado Basuri Gueye con cinco faltas personales por parte del Globalcaja Quintanar

Incidencias: Pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 150 espectadores. Partido correspondiente a la 23º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.