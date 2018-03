Lanzarote arranca en la ITB 2018 con el fin de posicionarse como un “destino distinto al resto de competidores” que cautive al mercado alemán con más potencial de gasto

Ángel Vázquez: “En Lanzarote debemos creer en nosotros mismos, porque podemos diferenciarnos y ofrecer esa aportación extra valorando aquellos productos turísticos que generen experiencias nuevas para el visitante, de forma que el turista no dude en gastar más en el destino”. El ministro de Turismo, Álvaro Nadal, visitó el pabellón de Canarias donde fue recibido por el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, y por el consejero de Promoción Turística del Cabildo, Ángel Vázquez

Turismo Lanzarote volcará y reforzará desde hoy en la ITB 2018 su imagen como “destino distinto al resto de competidores, a fin de cautivar al mercado alemán con más alto potencial de gasto”. Este es el objetivo con el que ha acudido la delegación lanzaroteña, encabezada por el consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, a la Internationale Tourismusbörse 2018, más conocida como ITB (Feria Internacional de Turismo de Berlín) que arrancó esta mañana a las 10:30 h. con el acto de inauguración del pabellón de Canarias a cargo del consejero de Turismo del Ejecutivo regional, Isaac Castellano.

Posteriormente, el ministro de Industria, Energía y Turismo, Álvaro Nadal, acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, visitó el pabellón de Canarias donde fue recibido por el consejero regional, Isaac Castellano, y por el consejero lanzaroteño de Promoción Turística, Ángel Vázquez, quien abordó con los máximos representantes de los Gobiernos de España y Canarias en materia turística las próximas iniciativas que se van a llevar a cabo en la isla dentro del proyecto Saborea Lanzarote, estrechamente vinculado al turismo.

Previamente el consejero de Turismo del Ejecutivo autónomo, Isaac Castellano, realizaba asimismo la tradicional visita al stand lanzaroteño, donde fue recibido por el consejero insular del Área, Ángel Vázquez, quien estuvo acompañado por el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, así como por representantes del sector turístico insular, además del equipo de Turismo Lanzarote desplazado a Berlín y técnicos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs).

La que está considerada una de las tres ferias más importantes del mundo daba comienzo así con algunas novedades en esta edición con respecto a años anteriores. Por un lado, “la entrada en escena de nuevo en el mercado turístico de tradicionales competidores turísticos de Canarias, como Turquía, Túnez o Egipto, que irrumpen con precios muy agresivos, y, por otro, la quiebra el pasado año de las compañías alemanas Air Berlín y Niki, aerolínea de bajo coste austríaca filial de la primera, que va a suponer de cara al verano un nuevo escenario del transporte aéreo, son circunstancias que van a influir en la redistribución de los flujos turísticos y en una previsión de estabilización de la afluencia del turismo hacia Canarias y hacia Lanzarote”, señala el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández.

Aun con estas previsiones, el consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, precisa no obstante “que la ocupación en la isla seguirá siendo muy buena, lo que ocurre es que Lanzarote en los últimos años ha llegado prácticamente a su techo de afluencia y ya no sólo no es que no sea posible seguir creciendo más, sino que tampoco es lo que queremos en Lanzarote. Si vienen menos turistas, pero los que vienen gastan más, nos podremos dar pos satisfechos por el trabajo positivo que se está realizando, ya que ese es el objetivo principal al que Lanzarote aspira”.

“En Lanzarote –incide el consejero- podemos ofrecer una aportación extra y generar experiencias ofreciendo algo distinto que no tienen otros competidores, de forma que el turista no dude en gastar más en el destino”. “Tenemos que creer en nosotros – añade – y poner en valor todo lo que tenemos para ofrecer: el producto deportivo, a través de European Sports Destination, el producto sostenible, nuestro paisaje, los productos naturales del sector primario, nuestras bodegas, queserías, etc. y la red de restaurantes y cocineros capaces de transformar de forma magnífica el producto local para ser consumido y disfrutado por el visitante.”

En esta línea, una de las grandes apuestas del propio consejero de Promoción Turística, y a su vez responsable del área de Promoción Económica de la primera Corporación insular, se centra precisamente en atraer al turista gastronómico, que viaja y no duda en gastar con tal de saborear y probar los productos y la cocina local. “De hecho estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Estado de Trismo para establecer rutas enogastronómicas bajo el paraguas de Saborea España, donde Saborea Lanzarote, esta cada cobrando cada vez más protagonismo”.

El estratégico y potente mercado alemán

Alemania es el gran pulmón económico de Europa y sigue siendo un mercado sumamente estratégico para Lanzarote. El mercado germano ocupa el segundo lugar en el ranking del conjunto de fuentes emisoras de turismo hacia la isla, tras Reino Unido y por delante del mercado nacional. Según fuentes de Promotur-Frontur, el pasado año llegaron a Lanzarote n total de 341.936 turistas alemanes, unos 15.000 más que en 2016, lo que supuso un incremento del 4,6%, por encima de la media del conjunto del Archipiélago.

El equipo de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), dirigido por su consejero delegado, Héctor Fernández, tiene por delante dos intensos días en los que se prevén más de 20 reuniones con los principales touroperadores de la industria turística germana. Se volcará de lleno desde hoy miércoles, día 7, hasta el próximo viernes, 9 de marzo, en el turismo germano, y en menor medida, aunque igualmente importante, en los países de su área de influencia geográfica, especialmente Polonia. Asimismo técnicos de SPEL seguirán presentes en la feria hasta el domingo día 11 de marzo, donde atenderán al público germano en el stand al público.

Jornada de hoy

El primer día de feria comenzaba a las 11:30 de la mañana con tres reuniones consecutivas las compañías aéreas Germania, Small Planet y Eurowings, para proseguir a mediodía con el touroperador Thomas Cook, y los grupos turísticos alemanes Alltours e Invia (éste último online), además del grupo de comunicación alemán especializado en turismo, Touristik Aktuell. La reunión más destacada de hoy miércoles tendrá lugar esta tarde a partir de las 15:30 h. con TUI Alemania, el principal touroperador de referencia que lidera el mercado germano, con el que el Ente insular de promoción tiene previsto el actual marco de colaboración.

El consejero insular de Promoción Turística, Ángel Vázquez, acudirá asimismo esta tarde a la recepción que ofrecerá la Embajada de España en Berlín al sector turístico alemán y español presente en esta feria.