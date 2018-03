Los clubes de Arrecife pararán sus entrenamientos el jueves y se concentrarán en el Ayuntamiento

El consistorio capitalino sigue sin abonar las ayudas al deporte de la temporada 2016/2017

Los clubes deportivos de Arrecife se han cansado de esperar y la situación comienza a ser insostenible para muchas de las entidades deportivas de la capital de la isla. Tras reclamar que las subvenciones deportivas se abonaran antes del 1 de marzo, los responsables públicos de Arrecife han hecho caso omiso a las reivindicaciones de los clubes, encontrándose con una situación de parálisis difícil de entender en el Ayuntamiento de Arrecife.

En la noche del lunes se celebró en los salones de la Ciudad Deportiva Lanzarote una reunión en la que estuvieron presentes los representantes de los clubes deportivos de Arrecife. Un encuentro que sirvió para valorar lo sucedido en las últimas semanas con respecto a las ayudas al deporte y debatir las medidas a seguir una vez que no se han abonado las subvenciones de la temporada 2016/2017 como se reclamaba en la anterior reunión.

Los clubes pararán sus entrenamientos en la tarde del jueves 8 de marzo y se concentrarán, a partir de las 17:30 horas, a las puertas del Ayuntamiento de Arrecife. Una concentración a la que acudirán los deportistas de las categorías inferiores de los clubes, los más afectados en cuanto al impago de las subvenciones, los entrenadores y monitores, directivos de los clubes, y todos aquellos padres y madres que quieran apoyar la reivindicación de las entidades deportivas.

La medida de parar los entrenamientos del jueves fue aprobada por unanimidad por las entidades presentes en la reunión y apoyada por aquellos clubes que no pudieron estar en el encuentro. Se trata de una primera medida ante la insostenible situación por la que atraviesan las entidades deportivas de la capital, y no se descartan nuevas medidas en caso de no ser atendidas las reivindicaciones y no se proceda al pago de la subvenciones de la temporada pasada.