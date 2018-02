El Aloe Plus Lanzarote Conejero se enfrenta el sábado al líder de la categoría

El equipo lanzaroteño recibe en la Ciudad Deportiva Lanzarote al Isover Basket Azuqueca, conjunto que lidera la clasificación

El Aloe Plus Lanzarote Conejero tiene este fin de semana una nueva reválida, enfrentándose a uno de los equipos que aspiran a jugar la fase de ascenso al final de la temporada y que se está mostrando como un rival infranqueable. El conjunto lanzaroteño recibe en la noche del sábado al Isover Basket Azuqueca, equipo que lidera la clasificación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Un duro rival para el cuadro “naranja” que necesita romper la dinámica de resultados de las últimas jornadas.

El equipo lanzaroteño ha planificado una intensa semana de trabajo, preparando el choque de este fin de semana ante el líder de la categoría. El entrenador del equipo, Samuel Sosa, apunta que “ha sido una semana en la que hemos trabajado nuestra defensa” y señala que “tenemos que mejorar en este aspecto si queremos ganar partidos”.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero recupera para este partido a algunos de los jugadores que no pudieron ser de la partida ante el Afanión CB Almansa. Los conejeros Raúl Rodríguez y Cécimo Armas, regresan al equipo después de no participar en el encuentro de la semana pasada. Por su parte, Víctor Bermúdez, última incorporación, se encuentra plenamente adaptado al trabajo del equipo.

El Isover Basket Azuqueca será el rival del Aloe Plus lanzarote Conejero en la 21º jornada de la Liga EBA de Baloncesto. El equipo alcarreño lidera la clasificación con un balance de 17 victorias y dos derrotas. Viene de ganar sus últimos dos encuentros ante el Movistar Estudiantes (83-70) y ante el Náutico Kia Tenerife (69-64). Su última derrota se produjo a finales del mes de enero en la cancha del NCS Alcobendas (79-70).

En números, Branislav Tomic es su jugador más destacado sobre la cancha de juego, con 265 puntos anotados y 95 rebotes capturados, para dominar el juego interior del equipo. El Isover Basket Azuqueca ha incorporado esta semana a su plantilla al escolta canario Carlos Apolinario, jugador que llevaba varias semanas entrenando con el equipo.

El responsable técnico del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, señala del rival que es “un equipo muy potente, con jugadores muy buenos tanto en el interior como en el exterior” y advierte que se trata “de un equipo muy completo, con jugadores de alto nivel”. El equipo “naranja” necesitará hacer su mejor juego sobre la cancha para ponerle las cosas complicadas al cuadro de Guadalajara.

El partido entre el Aloe Plus Lanzarote Conejero y el Isover Basket Azuqueca se jugará el sábado a las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote, y contará con el arbitraje de Marcos Silva González y Kunal Melwani Chugani. El partido de la 21º jornada de la Liga EBA de Baloncesto cuenta con el patrocinio de Trazos Lanzarote.