Elvis Pereira, el futuro del baloncesto ya está aquí

El joven jugador del Aloe Plus Lanzarote Conejero es el vivo ejemplo de la filosofía del equipo de Liga EBA

Cuando arrancó el proyecto del Aloe Plus Lanzarote Conejero, hace ya dos temporadas en la Liga EBA, lo hacía con el firme propósito de que pudiera servir para que los jóvenes jugadores de la isla tuvieran la posibilidad de entrenar y crecer rodeado de profesionales del baloncesto. Se buscaba el entendimiento con los clubes para que los jugadores que estaban en categoría junior y podían dar más de sí, tuvieran ese hueco en pro del beneficio deportivo y profesional del propio jugador.

Así, llegó este año a las filas del equipo naranja uno de los jugadores que más proyección han demostrado en el último año, Elvis Pereira, todo un ejemplo para los jugadores jóvenes de la isla. Se ha ido ganando un hueco en el equipo con el paso de las jornadas, siendo un jugador fundamental en las rotaciones del Aloe Plus Lanzarote Conejero y contribuyendo con su trabajo al crecimiento del equipo.

Formado en las filas del Club Baloncesto Grubati, el jugador vive su primera campaña en el baloncesto nacional, un año en el que ha pasado de jugar algunos minutos a disputar el pasado fin de semana más de 25 minutos y anotar 13 puntos, logrando un +9 de valoración. “Ha sido mi mejor partido desde que he llegado al club y siento como poco a poco voy creciendo como jugador gracias al trabajo que se está realizando y al apoyo de mis compañeros”, declaraba Elvis después del encuentro.

Con tan sólo 20 años cumplidos el pasado 1 de enero, Elvis se considera un afortunado por estar donde está y no pone freno a su progresión. “Si hace dos años, cuando jugaba con los juniors del Grubati, me dicen que acabaría jugando con el Real Madrid o con el Estudiantes, no me lo hubiera creído” comenta el jugador, reconociendo que “no todos los jugadores de la isla tienen esta oportunidad a lo largo de su trayectoria deportiva”.

Si bien el pasado fin de semana el equipo cayó derrotado por 112 a 79 frente al Afanion Almansa, los partidos de casa son importantes, aunque el rival sea el líder, como este próximo fin de semana. “Creo que cualquiera puede ganar a cualquiera en esta liga”, analiza el joven, “y si ya le hemos puesto las cosas complicadas en casa a equipos de arriba como el Real Madrid o el Náutico, espero poder hacer lo mismo con el líder”.

Sus números este año, en los 13 partidos jugados y tras algo más de 88 minutos en cancha, son de 25 puntos con 11 rebotes defensivos y 2 ofensivos, sumando una asistencia y 4 balones robados, para llegar a una valoración de 15 puntos.

Ya lo advirtió Samuel Sosa hace algunas semanas, “cuidado con los jóvenes que vienen fuerte, están trabajando bien y son capaces de ponerle las cosas complicadas a los veteranos”. Elvis Pereira, Armiche Machín o Adrián Montes, amenazan al resto.