Otra victoria de infarto del CB Zonzamas para acercarse a la permanencia

Las batateras sufrieron para derrotar al colista de la categoría y aumentan la ventaja sobre la zona de descenso

No hay partido tranquilo para las componentes del Club Balonmano Lanzarote Zonzamas, teniendo que sufrir mucho para sumar los puntos que se ponen en juego en cada uno de los choques. Las batateras sumaron en la noche del sábado una importante victoria ante el Seis do Nadal Coia, resultado que las acerca a la permanencia en la categoría nacional. El Zonzamas rompió el partido en el inicio de la segunda parte, volviendo a sufrir los aficionados del equipo local un final de partido de infarto.

El partido fue muy igualado en la primera parte, donde se reflejaba lo mucho que se jugaban los dos equipos. Las defensas se mostraban muy duras, con contactos fuertes, y en ataque los dos equipos estaban muy precipitados en los lanzamientos. Fue el Seis do Nadal el que dispuso de las primeras ventajas, llegando a disponer de una máxima renta de dos goles en el minuto 6 (1-3).

Los goles de Xiomara Sánchez y Sara de León, pusieron el empate en el marcador, aunque siguió siendo el cuadro gallego el que llevaba la iniciativa. No fue hasta el minuto 19 de la primera parte cuando el CB Lanzarote Zonzamas lograba la primera ventaja, siendo Sara de León la que establecía el 6-5. Con el marcador de 10-9 se llegaba a la finalización de los primeros 30 minutos de partido.

El CB Lanzarote Zonzamas comenzaba a romper el partido en los primeros minutos de la segunda parte, aprovechando que el rival bajó su intensidad en línea defensiva y que se atascaba en ataque. El parcial fue de 5-1 en los primeros cinco minutos, lo que obligaba al técnico del Seis do Nadal a solicitar un tiempo muerto (15-10).

Tras las indicaciones desde el banquillo, el CB Lanzarote Zonzamas siguió aumentando las diferencias en el marcador. Un nuevo parcial de 3-0 permitía a las locales poner la diferencia en los ocho goles (18-10). El equipo vigués no arrojó la toalla en los minutos que restaban para el final del partido, incrementando su presión sobre la cancha de juego y poniendo en problemas la circulación de balón del CB Lanzarote Zonzamas.

A falta de cuatro minutos para el final del partido, el Seis do Nadal puso el empate en el marcador (23-23), volviendo los nervios a la cancha de juego. La juvenil Miriam Páez fue la encargada de devolverle la iniciativa en el marcador al CB Lanzarote Zonzamas a poco más de un minuto para el final. La última jugada de ataque del partido fue para el Seis do Nadal, no logrando perforar la portería de Nélida Valiente y quedándose los dos puntos en el Pabellón Municipal de Las Palmeras de San Bartolomé.

La victoria permite al CB Lanzarote Zonzamas aumentar la diferencia con respecto a la zona de descenso, teniendo en estos momentos 6 puntos de ventaja. Las batateras visitan la próxima semana la cancha del Siero Deportivo Balonmano.

Ficha Técnica

CB Lanzarote Zonzamas (24): Nélida Valiente, María de León (7), Tania Tejera, Saray Abreut (1), Xiomara Sánchez (6), Diana García (2), Nisamar Ramos, Sara de León (5), Malena Valiente (1), Patricia Cabrera y Miriam Páez (2). Entrenador: Juan Miguel Pérez

Seis do Nadal Coia (23): Ainoa López, Marta Varela (1), Ana Orge (2), Covadonga López (2), Andrea Barreiro, Carla Abad (9), Alba Corredoira (1), Iria Almuiña (3), Lorena Barreiro (2), Ana Isabel Gil (1), Antia Ferreira (1), Lara González, Ainoha Francisco (1). Entrenador: Jorge Fernández

Parciales cada 5 minutos: 1-2, 3-3, 5-5, 6-6, 8-8, 10-9 (descanso) 14-10, 19-12, 21-17, 23-19, 23-22, 24-23 (final)

Árbitros: Efrén Muñoz Diaz y Julio Posada González. Excluyeron a Tania Tejera (1), Diana García (1), Nisamar Ramos (1) y Sara de León (1) por parte del CB Lanzarote Zonzamas y a Carla Abad (1) por parte del Seis do Nadal

Incidencias: Pabellón Municipal de Las Palmeras de San Bartolomé. Partido correspondiente a la 20º jornada de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano.