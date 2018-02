Derrota del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el CB Almansa (112-79)

Los lanzaroteños acusaron las bajas de algunos de los hombres importantes del equipo

El Aloe Plus Lanzarote Conejero tenía este fin de semana un complicado desplazamiento a Almansa (Albacete), para enfrentarse a uno de los equipos revelación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Los albaceteños decantaron el partido a su favor desde el primer cuarto, aumentando la diferencia con el transcurso del encuentro. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se presentó al encuentro con bajas significativas en su equipo.

Los dos equipos saltaban a la cancha con el objetivo de imprimirle mucha velocidad a su juego, buscando con rapidez el aro contrario. Unos primeros cuatro minutos igualados, siendo mínimas las diferencias que reflejaba el marcador (11-10). La presión de los almanseños provocaba pérdidas de balón en el Aloe Plus Lanzarote Conejero, anotando de manera fácil el Afanión CB Almansa. Con el resultado de 37-18 se llegaba a la conclusión de los primeros diez minutos de juego.

La intensidad se mantuvo durante el desarrollo del segundo cuarto del partido, y a medida que fueron pasando los minutos se fue apagando la precisión y fluidez de los locales. Las defensas de ambos equipos daban muchas facilidades a los ataques, lo que posibilitó que se viera un tanteo alto. El parcial en este segundo cuarto fue de 29-29, manteniéndose la diferencia y llegándose al final de la primera parte con el resultado de 66-47.

Tras el descanso, el Aloe Plus Lanzarote Conejero lo intentó de todas las maneras, aunque no siendo capaz de parar al equipo local. El Afanión CB Almansa anotaba con facilidad, tanto en el tiro exterior como en el juego interior. Las diferencias iban en aumento, y la victoria del cuadro almanseño no peligraba en ningún momento.

Los últimos diez minutos del partido prácticamente no tuvieron historia, debido al desgaste físico del Aloe Plus Lanzarote Conejero, equipo que afrontaba el choque con sólo ocho jugadores. Destacar el debut de Víctor Bermúdez en las filas de los “naranjas”, jugador que saltaba a la cancha de juego en el quinteto titular y que aportaba 21 puntos, para ser el máximo anotador del Aloe Plus Lanzarote Conejero en el partido.

Con el marcador de 112-79 se llegaba a la conclusión del partido, sufriendo el equipo lanzaroteño una nueva derrota. El Aloe Plus Lanzarote Conejero recibe la próxima semana al Isover Basket Azuqueca, equipo que lidera la clasificación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Un partido que se jugará el sábado a las 20:00 horas en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

Afanión CB Almansa (112): Marius Vaskys (4), José Santonja (18), Kevin Navarro (7), Alejandro Jorda (10) y Robert Harris (9) -quinteto inicial- Jorge Gosalvez (0), Carlos Cerdán (14), David Rosique (9), Pablo Rosique (3), Juan Carlos Ruano (0), Miguel Raez (23), Thomas Granado (15)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (79): Víctor Bermúdez (21), Javier Herrero (12), Andrej Tomic (11), Jarad Scott (13), Charles Yassi (1) -quinteto inicial- Elvis Pereira (13), Adrián Montes (8) y Abraham Romero (0)

Parciales: 37-18, 66-47 (descanso) 89-63, 112-79 (final)

Árbitros: Álvaro Martínez de Marcos y Fernando Ibáñez García. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Polideportivo de Almansa. Partido correspondiente a la 20º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.