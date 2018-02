El Ayuntamiento de Arrecife abre expediente a la empresa responsable de la carpa del Recinto Ferial

Dentro del pliego de prescripciones técnicas del contrato, se establece como falta muy grave la prestación deficitaria del servicio, así como el peligro para los bienes dentro del habitáculo. El concejal de Festejos David Duarte, considera que “no se cumplió con lo acordado la noche del Final del Concurso de Murgas”

El Ayuntamiento de Arrecife ha abierto un expediente sancionador a la empresa propietaria de la carpa del Recinto Ferial por no cumplir con lo acordado en el pliego de prescripciones técnicas, donde se especifica no poner en peligro ni a bienes ni a personas durante los actos.

Las goteras sufridas el 9 de febrero durante la celebración de la Final del Concurso de Murgas Adultas ponen de manifiesto las razones por las que se le atribuye dicha sanción por parte del responsable de Festejos David Duarte.

Ésta será estimada entre el 1% y el 2% del precio total de adjudicación del contrato sin IGIC, pudiendo incluso, si así lo estima el técnico responsable del área, resolver el contrato.

Según David Duarte “la imagen que se dio esa noche no fue la esperada sin duda, pero yo como concejal no tengo la potestad de cancelar ningún acto si no lo recomienda el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, pero sí es mi deber arreglar o en este caso sancionar para que la imagen de Arrecife no se vuelva a ver afectada”.

Con respecto a las críticas que ha tenido al respecto afirma que “desde el Gobierno de Canarias deberían pensar en ofrecer unas instalaciones en condiciones, todas las islas disponen de alguno y en Lanzarote da pena donde tenemos que celebrar nuestros actos principales. Deben preocuparse de la solución y velar por la ciudadanía, no por su interés meramente político”.