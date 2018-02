El Ayuntamiento de Arrecife traslada a la Audiencia de Cuentas la cuenta general del 2016

El documento fue aprobado en el pleno del 16 de noviembre y debió haberse remitido días después, siendo concejal de Hacienda Samuel Martín

El Ayuntamiento de Arrecife remite a la Audiencia de Cuentas la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016.

La documentación debió elevarse al pleno antes del 1 de octubre de 2017 y mandarse días después del pleno del 16 de noviembre a la Audiencia de Cuentas de Canarias, siendo concejal de Hacienda el edil de Coalición Canaria, Samuel Martín.

Sin embargo, y por razones que requerirían ser explicadas por Samuel Martín, el documento no fue remitido al órgano correspondiente.

La alcaldesa Eva de Anta afirma que “tan pronto hemos tenido conocimiento de la dejación de funciones del concejal delegado de Hacienda, hemos remitido a la Audiencia de Cuentas de Canarias, la cuenta general del 2016”.

De Anta se ha comprometido a informar a todos los grupos de la corporación de lo sucedido y a aportar la documentación correspondiente para su análisis e iniciar contactos urgentes con la Audiencia de Cuentas, que no la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como ha afirmado el ex concejal de Hacienda Samuel Martín, y de esta forma subsanar el error cometido por Martín al no llevar el documento al pleno antes del uno de octubre, fecha en la que debió ser aprobado.

Según añade la alcaldesa, “una muestra más de su incapacidad es una nota remitida a los medios en la que confunde la aprobación de la Cuenta general y la ratificación de la Auditoria con el único objetivo de culpar al actual grupo de Gobierno”.