El Real Madrid sólo superó al Aloe Plus Lanzarote Conejero en el último cuarto

El conjunto lanzaroteño llevó la iniciativa durante varias fases del partido, viéndose superado sólo en los últimos diez minutos de encuentro

Partido igualado el que se vivió en la noche del sábado en la Ciudad Deportiva Lanzarote entre el Aloe Plus Lanzarote Conejero y el Real Madrid. El equipo madrileño no acusó el cansancio de haber jugado en la noche anterior ante el CB Gran Canaria, siendo en el último cuarto cuando comenzó a decantar la balanza a su favor. El Aloe Plus Lanzarote Conejero mantuvo equilibrado el choque cuando fue capaz de estar intenso en el juego defensivo.

El partido comenzaba con el dominio del Aloe Plus Lanzarote Conejero, logrando maniatar el potencial que se le presupone al Real Madrid. La clave estuvo en la fuerte defensa que ejercían los locales, aunque por contra los jugadores lanzaroteños se fueron cargando con faltas personales. El Real Madrid siempre fue a remolque en el marcador en este primer cuarto, llegando a disponer el Aloe Plus Lanzarote Conejero de rentas de seis puntos. Con el resultado de 25-23 se llegaba a la conclusión de los primeros diez minutos de partido.

Las rotaciones y el esfuerzo realizado en el primer cuarto, mermaron a los locales en el segundo cuarto, quienes seguieron llevando la iniciativa en el marcador hasta los últimos compases del período. El juego interior del Real Madrid, especialmente de Usman Garuba, jugador que acabó el partido con 20 puntos, comenzaba a castigar la defensa del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Así fue como los madrileños comenzaron a disponer de las primeras renta a su favor, llegándose al descanso con el resultado de 44-47.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero volvía a apretar en defensa en los primeros minutos de la segunda parte, evitando que el Real Madrid pudiera hacer un juego fluído sobre la cancha de juego. La defensa de los de Samuel Sosa era tan intensa, que en varias ocasiones el Real Madrid agotaba los 24 segundos de posesión sin que pudiera lanzar a canasta. Charles Yassi y Jarad Scott, se cargaban definitivamente de faltas personales, y el entrenador los reservaba para los minutos importantes del partido. Con el empate a 60 se llegaba a la finalización del tercer cuarto.

Con todo por resolver, el Real Madrid tuvo un comienzo explosivo de período, rompiendo la igualdad en el marcador y decantando la balanza a su favor. Se atascó el juego de creación del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Tampoco terminaba de funcionar una de las armas del equipo como es el tiro exterior, terminando el choque con un balance de 5 de 21 en triples. La faceta defensiva de los “naranjas” continuaba sólida, no siendo suficiente para parar la calidad del Real Madrid.

Con el resultado de 70-81 se llegaba a la conclusión del partido, sumando el Aloe Plus Lanzarote la segunda derrota consecutiva ante los equipos que ocupan la zona alta de la clasificación. El equipo lanzaroteño sigue ocupando la décima plaza de la clasificación con un balance de siete victorias y tres de ventaja sobre la zona de descenso. La próxima semana el Aloe Plus Lanzarote Conejero viaja a Madrid para enfrentarse al Eurocolegio Casvi.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (70): Raúl Rodríguez (12), Jerell Ellis (10), Javi Herrero (23), Andrej Tomic (8) y Jarad Scott (12) -quinteto inicial- Cécimo Armas (5) y Charles Yassi (0)

Real Madrid (81): Maximiliano Sole (2), Usman Garuba (20), Mario Nakic (17), Jan Patrick Pantzar (2) y Amar Sylla (4) -quinteto inicial- Diego de Bla (3), Carlos Unanue (0), Ziga Samar (4), Golden Dike (9), Kareem Queeley (8), Paulino Javier Salson (10), Héctor Jiménez (2)

Parciales: 25-23, 44-47 (descanso) 60-60, 70-81 (final)

Árbitros: Marcos Silva González y Gonzalo Haro Domínguez. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 300 espectadores. Partido correspondiente a la 17º jornada del grupo B de la Liga EBA de