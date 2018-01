Arrecife ‘siguió la música’ hasta la Recova

El acto, en el que colaboraba la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, comenzó sobre las 11.30 horas de la mañana del sábado en la plaza de Las Palmas. Desde allí se inició el pasacalle donde profesores y alumnos de tres orquestas recorriendo algunas de las calles cercanas.

La concejala de cultura Jimena Álvarez, presente en el evento, manifestó la importancia de “actos que promueven la música y dan a conocer a aquellos que se inician en ella. Los alumnos y alumnas de la Escuela Insular de Música tienen la oportunidad de demostrar hoy sus cualidades. Este festival es una prueba más de que la cultura es necesaria para nuestra ciudadanía, solo hay que comprobar la cantidad de personas que tenemos hoy aquí para disfrutar del concierto”.

A las 12.00 horas, en una Recova municipal llena hasta la bandera, a la que acudieron más de un centenar de personas, arrancó el concierto con La Orquesta de Guitarras, La Brass Band y La Orquesta de Cuerdas de la Escuela Insular de Música (CIEM).

En este concierto se tocaron entre otros temas: “La Bella y la Bestia, Cavatina (The Deer Hunter) y Dooze Bar Blues, interpretados por la Orquesta de Guitarras bajo la dirección y los arreglos de Miguel A. Calzadilla.” Que dieron paso a “Gladiator, Pensilvania 6-5000 y One more Once, interpretados por la Brass Band bajo la dirección del profesor Iván Curbelo.” Y para concluir este gran concierto, “Airs and Graces for String Orchestra, Forrest Gump, Limbo Rock y Soul Bossa Nova, interpretados por la Orquesta de Cuerdas de la Escuela Insular de Música (CIEM) dirigida por el profesor José Manuel Hernández Alfaro.”