El Ca´Mario Lanzarote se mide a un renovado BM Villa de Aranda

El equipo burgalés se ha reforzado con tres jugadores en las últimas semanas y aspira salir de la zona baja

El Pabellón Municipal de Titerroy recibe en la noche del sábado a uno de los históricos del balonmano español, aunque no atraviesa por su mejor momento de la temporada. El Ca´Mario Lanzarote San José Obrero se enfrenta al BM Villa de Aranda, rival que se ha renovado en las últimas semanas con el fichaje de varios jugadores de garantías. El conjunto lanzaroteño no se fía por la situación clasificatoria del rival, luchando sobre la cancha de juego por sumar una nueva victoria.

El Ca´Mario Lanzarote San José Obrero regresaba esta semana a la normalidad en los entreamientos, después de los problemas que tuvo la semana pasada. El técnico del equipo, Jordi Lluelles, comenta que “parece que no podemos tener una semana tranquila” y explica que “Pedro Noda nos comunicaba que no quiere seguir compitiendo, sólo seguirá viniendo a los entrenamientos los jueves y viernes”. El veterano jugador siente que no puede ofrecerle al equipo lo que exige la categoría nacional, tomando la decisión de no entrar en las convocatorias del equipo.

El BM Villa de Aranda será el rival del Ca´Mario Lanzarote San José Obrero en la 15º jornada de la División de Honor Plata Masculina de Balonmano. El equipo de Aranda de Duero ocupa la 13º posición de la clasificación, con un balance de 5 victorias y 10 derrotas. El Villa de Aranda viene de perder sus últimos tres encuentros ante Los Dólmenes (27-23), FC Barcelona “B” (25-29) y Los Alarcos (30-23).

El técnico del San José Obrero, Jordi Lluelles, comenta del rival que “es un equipo prácticamente nuevo, tanto en dirección como en plantilla, y un club potencial que vuelve a tener dos jugadores por posición”. El Villa de Aranda se ha reforzado con tres jugadores en las últimas semanas, completando la plantilla con jugadores de calidad. Además, recalca el “compromiso de su filial, supliendo los jugadores del filial las bajas del primer equipo”.

En cuanto a las claves del encuentro, Jordi Lluelles señala que “el Villa de Aranda va a plantear un partido a correr e intentarán no atacar en estático”, y para ello su equipo tiene que “tener tranquilidad en ataque y no permitir los contragolpes”. Para el técnico del San José Obrero por “ahí pasan las opciones para sumar una nueva victoria”.

El encuentro entre el Ca´Mario Lanzarote San José Obrero y el BM Villa de Aranda se jugará el sábado a partir de las 19:30 horas en el Pabellón Municipal de Titerroy. Un partido que será dirigido por Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda.