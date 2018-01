La UD Lanzarote organiza un viaje para el partido ante el Unión Puerto

Los aficionados interesados en acompañar al equipo en Fuerteventura tienen hasta el próximo jueves para confirmar su plaza

La UD Lanzarote tiene esta semana jornada de descanso, reanudando la competición el próximo domingo 28 de enero ante el Unión Puerto. Como viene sucediendo en desplazamientos anteriores a Fuerteventura, el equipo estará acompañado por un buen número de aficionados rojillos que animarán a la UD Lanzarote desde las gradas del Municipal de Los Pozos. El equipo rojillo está organizando un viaje para facilitar el desplazamiento de sus aficionados para el partido ante el Unión Puerto.

El desplazamiento a la isla de Fuerteventura se realizará el domingo 28 de enero. Una guagua recogerá a las 08:00 horas a los aficionados desde las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Lanzarote, desplazándolos hasta el muelle de Playa Blanca (Yaiza). Allí está previsto coger el barco de las 09:00 horas, y una vez en Fuerteventura los aficionados serán desplazados hasta el Municipal de Lo Pozos, en Puerto del Rosario. El regreso de la expedición está programado para las 16:00 horas de la tarde del domingo.

La UD Lanzarote ha negociado unos precios muy económicos para todos los aficionados que deseen acompañar al equipo. El precio del desplazamiento para los aficionados residentes será de 20 euros para los adultos y de 10 euros para los menores de once años. El precio se incrementa hasta los 40 euros para los adultos y 20 euros para los menores de once años, para todas aquellas personas que no sean residentes. El precio incluye el traslado en guadua en Lanzarote y Fuerteventura, el billete de ida y vuelta en barco y un bocadillo y refresco a la conclusión del encuentro.

Los aficionados interesados en acompañar al equipo en el partido ante el Unión Puerto, tienen desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de enero para reservar su billete, siendo limitadas las plazas disponibles para este desplazamiento. Los interesados deben acudir a la sede del club, situada en la calle El Isleño, número 4, de Arrecife, en horario de 18:00 a 20:00 horas. Es necesario acudir con la documentación para agilizar los trámites.