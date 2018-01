Arrecife ya cuenta con cartel anunciador para el Carnaval 2018

La obra ¿Me concedes este Baile? de Nerome Melián será la cara de las fiestas desde el 2 al 14 de febrero. El pregonero Maxi Ferrer estuvo en el acto y adelantó “una apertura de Carnaval el 2 de febrero espectacular recorriendo varios puntos de la ciudad”

¿Me concedes este baile?, con esta invitación a un mundo encantado, el cartel del Carnaval Arrecife 2018 nos invita a soñar, a vivir, a disfrutar de una de las fiestas más participativas de la capital de Lanzarote.

El cartel, del licenciado en Bellas Artes Nerome Melián, fue presentado la mañana de este jueves en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz con la presencia de la alcaldesa del municipio Eva de Anta, el concejal de Festejos David Duarte y el pregonero del Carnaval Maxi Ferrer. El autor de la obra no pudo asistir por enfermedad.

El cartel promocionará los actos del Carnaval de Arrecife en vallas, carteles y redes sociales.

La obra de David García, natural de Arrecife, fue escogida en una reunión bajo la responsabilidad de un jurado especializado. La alcaldesa de Arrecife Eva de Anta destacó “la participación de los artistas y animó a los vecinos y vecinas a participar en un carnaval realizado para la gente donde cada año intentamos aportar novedades sin cambiar la idiosincrasia de la fiesta”.

Por su parte el concejal David Duarte afirmó que “este cartel nos demuestra el talento que tenemos y que gracias a este tipo de concurso pueden exponerse públicamente.

En cuanto al programa de carnaval, este año como novedades el concejal destacó la Gala Elección de la Reina del Carnaval que se retoma tras dos años de ausencia. Otra de las novedades es la celebración del Carnaval Porteño junto a una Feria de la Tapa que recorrerá gran parte de la Avenida La Marina. “Será una gran fiesta en la calle en un marco incomparable. Creemos que se trata de un espacio ideal para la celebración de estos eventos”, añade Duarte.

Por su parte músico Maxi Ferrer, invitó a todos a dar el pistoletazo de salida del Carnaval el 2 de febrero “cuando me preguntaron por un lugar específico de la ciudad para realizar el pregón pensé que son tantos, tan bonitos …. Que haremos un recorrido por varios puntos con la batucada Villa Pipol”.

Tras vencer en el proceso de selección, su autor del cartel recibirá la cantidad de 1100 euros, único premio establecido en este concurso.

En la elección del cartel el jurado tuvo en cuenta, además de otros criterios artísticos, el hecho de que la obra transmitiera la alegoría del Carnaval, en este caso ‘Un Carnaval Encantado’.

Biografía Nareme Melian

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (ULL), especializado en dibujo e ilustración. Publica para diversas editoriales (Libro-álbum) y revistas.

Su trabajo destaca por la originalidad del diseño de sus personajes y por su técnica como es la combinación del bolígrafo con el collage, lápices de colores y acuarelas.

Dentro del mundo de la animación trabaja como Director de arte y Concept art para la serie de dibujos animados “CLEO” que emite Clan TV, HBO España,el canal Jim Jam de Holanda y Polonia y la televisión pública portuguesa.

A lo largo del 2015 la serie “Cleo” ha ganado premios como el Tricks for Kids Award for the Best Children’s Animated Series at the 2015 Stuttgart Festival of Animated Film y el de mejor serie de animación infantil del Festival Internacional de Televisión de Sao Paulo (Brasil).

Dos de sus últimos trabajos son “Ancor” de la editorial Diego Pun ediciones junto a la colaboración de museos de Tenerife y cabildo de Tenerife y “Yaiza en el Rubicón” organizado por el ayuntamiento de Yaiza y avalado por Innovación y Educación dependiente de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

Actualmente Nareme Melián es el ganador del Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018.