Turismo Lanzarote da el pistoletazo de salida a Fitur 2018 volcando toda su estrategia en cualificar nuestro destino

Lanzarote se mostrará en esta edición de la feria de Madrid como un destino sostenible, deportivo y gastronómico, entre otros, con el fin de diferenciarse y resaltar su singularidad para atraer turismo de mayor poder adquisitivo y afín a nuestras propias señas de identidad

La delegación lanzaroteña presente en Fitur 2018, encabezada por Luis Arráez y Echedey Eugenio, en calidad de vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo respectivamente, daba esta mañana el pistoletazo de salida a la 38 edición de la que está considerada una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, donde el equipo de Turismo Lanzarote negociará con los más destacados operadores turísticos nacionales e internacionales con un objetivo claro: cualificar nuestro destino, destacando especialmente aquellos productos turísticos que nos singularizan, a fin de valorizar y diferenciar Lanzarote con señas de identidad propias en el complejo y muy competitivo mercado turístico internacional para atraer turismo de más alto poder adquisitivo, más alineado y en sintonía con nuestro destino.

El reto, por tanto, para el equipo del Ente insular de promoción, capitaneado por su consejero delegado, Héctor Fernández, se centra en mostrar a los principales agentes de la industria turística que somos un destino distinto en clave de excelencia. Por un lado, “se trata de revalorizar Lanzarote, distinguida con la prestigiosa certificación Biosphere Responsible Tourism, destacando y retomando su esencia como un destino sostenible, especial por su paisaje y por el cuidado y respeto al entorno, con una red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, únicos en el mundo, es decir, todo un conjunto que nos proyecta en el exterior como una isla diferente con sus propias señas de identidad”, indica Echedey Eugenio. “Y remarcar también aquellos otros productos, como el gastronómico, con Saborea Lanzarote como marca, o el deportivo, a través del proyecto European Sports Destination, con los que Lanzarote pretende despuntar y diferenciarse. La estrategia se orienta a atraer un turista más cualificado, de más alto poder adquisitivo, que no duda en gastar más y busca experiencias particularizadas para disfrutar de su viaje, más allá de sol y playa”, añade el consejero de Turismo, quien recalca de forma expresa que “en Lanzarote no aspiramos a más cantidad de turistas, sino mejores. La clave no es cuantitativa, sino cualitativa, con un impacto mayor en el gasto que se produce en destino.”

Presentación Calendario ESD 2018

En este sentido, el equipo de Turismo Lanzarote presentará a lo largo de estos dos días a los principales operadores y agentes nacionales e internacionales el calendario 2018 de European Sports Destination (ESD), que incluye la celebración de un total de más de 35 eventos y pruebas deportivas, que pretenden posicionar a Lanzarote entre los destinos turístico-deportivos de primer nivel en Europa.

Visita al stand de Lanzarote

Como ya es tradicional, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario, Isaac Castellano, realizaron a media mañana de hoy la tradicional visita al stand de Lanzarote, donde fueron recibidos por el vicepresidente del Cabildo, Luis Arráez, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, y los alcaldes de Teguise y Yaiza, Oswaldo Betancort y Gladys Acuña, entre otras autoridades. A la feria, asisten asimismo los concejales de Turismo de los ayuntamientos anteriormente citados, Toni Callero y Olga Caraballo, además los ediles de este área de los Ayuntamientos de Tías, Amado Vizcaíno, y de Haría, Soraya Brito, y destacados representantes del sector turístico insular, todos miembros como socios o patrocinadores de SPEL.

En este sentido, no hay que olvidar que Fitur, que este año tendrá lugar entre los días 17 y 21 de enero, es una de las citas del mercado turístico más destacadas no sólo por el volumen de negocios que genera a su alrededor sino también por la relevancia de los operadores y delegaciones que participan, por lo que a esta muestra acude una nutrida representación del sector empresarial y profesional del sector turístico lanzaroteño.

Previamente, a las 09:00 horas, el equipo de Turismo Lanzarote arrancaba la agenda de reuniones con uno de los partners más importantes del Ente insular de promoción, la compañía aérea irlandesa Ryanair, la primera de la larga lista de interlocutores que la delegación lanzaroteña tendrá hoy por delante, entre ellos, Jet2.com; FTI Touristik; Destinia.com; Ávoris (nuevo nombre comercial de Barceló Viajes); Logitravel.com; minube.com; Globalia y Viajes el Corte Inglés. Como se observa, tienen un importante peso los agentes del mercado nacional.

Lanzarote, implicada en la innovación turístico-tecnológica

Asimismo, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, intervino en el marco de FiturTechY, en la mesa redonda “Segmentación de los clientes a través de los datos”, dentro de foro #techYdestino, dedicado a la gestión de destinos turísticos, donde tuvo oportunidad de explicar, a invitación del ITH, el proyecto en el que se encuentra trabajando el Ente insular de promoción “Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera”. En este sentido, en el caso de nuestra isla, aseguró Eugenio- el uso de la tecnología y el big data “nos permitirá un amplio y preciso conocimiento de dónde están nuestros potenciales turistas, qué comportamiento de compra tienen y cómo valoran nuestros productos deportivos, gastronómicos o de turismo sostenible” además de ser “un medio para la mejora de la experiencia turística”

Mañana jueves, día 18 de enero, además de un encuentro previsto con la directora de la Oficina Española de Turismo de Viena, Teresa Ortiz, el equipo de Turismo Lanzarote tiene prevista otra larga jornada en la que le tocará el turno al grupo TUI; el touroperador francés Ô Vôyages (anterior Thalasso nº1); los mayoristas Club de Vacaciones, Nautalia y Soltour, así como lastminute.com y las compañías aéreas Vueling, Iberia Express y WizzAir, entre otros operadores.