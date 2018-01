Un hombre de 70 años atropellado en el centro de Arrecife

Un hombre de unos 70 años sufría un atropello sobre las 10:00 horas de esta mañana de miércoles, en la calle José Molina del centro de la capital Lanzaroteña

Según testigos presenciales del atropello, la víctima no estaba usando el paso de peatones en una calle que no cuenta con mucho tráfico, pero que si se permite la circulación de vehículos, ya que esta calle es conocida por ser la entrada al parking del Boulevard Spínola. El conductor del coche vio como de manera repentina el viandante cruzaba la calle, pitándole para llamar su atención, pero según cuentan los testigos, el hombre sufre problemas auditivos y no se dio cuenta del sonido del vehículo recibiendo un considerable impacto que se saldaba con la fractura de su cadera.

Inmediatamente fueron los viandantes quienes ayudaron al señor que sentía diferentes molestias, además de recibir la atención de una doctora que se encontraba en una cafetería de la zona. La Policía Local de Arrecife se desplazó hasta el lugar del suceso para controlar el tráfico y el estado de salud del señor, hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias.

El herido recibió las atenciones necesarias por el personal sanitario hasta allí desplazado y posteriormente fue trasladado al hospital José Molina Orosa en ambulancia para realizarle las pruebas necesarias, aunque según las primeras observaciones presentaba una fractura de cadera ocasionada por el golpe.

