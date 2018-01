¿Es abusiva la cláusula de reclamación de posiciones deudoras?

Durante los últimos meses, hemos sido testigos de numerosas noticias haciendo referencia a las cláusulas abusivas recogidas en los contratos hipotecarios y en nuestro portal hemos ido recogiendo esta información en diferentes artículos como: Los afectados por cláusulas abusivas en sus hipotecas deberán ser compensados, así lo dicta el TJUE, Cláusulas suelo: Qué son, reclamaciones e impacto económico o Hipotecas multidivisa: Si no son transparentes, son abusivas. Así lo dicta el TJUE, entre otros.

Pues bien, los medios vuelven a hacer eco de otra cláusula que se ha considerado abusiva y es desconocida por la mayoría de los clientes: la cláusula de reclamación de posiciones deudoras.

Dicha cláusula consiste en que el banco puede cobrar una comisión en el momento en el que el hipotecado no abona ni total ni parcialmente una cuota mensual de su préstamo.

Dependiendo del importe que esté estipulado, esta comisión puede ser de entre 20 y 40 euros y además se cobran los intereses de demora, por lo que se producen dos penalizaciones por el impago de una cuota.

La no transparencia de esta cláusula provoca que el consumidor desconozca el medio de reclamación por parte de la entidad para cobrar la cantidad de más y es impuesta por el banco en el contrato, sin ser negociada con el cliente.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria de 30 de diciembre de 2016 se ha basado en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios), para dictar que el cobro de una cantidad al hipotecado por realizar una gestión de cobro al cliente no responde a un servicio al mismo, así que no se debería producir la comisión ya que no hay gasto o servicio que retribuir.

Fuente: INMONEWS