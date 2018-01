El Aloe Plus Lanzarote Conejero logra una holgada victoria ante el Maramajo

El equipo lanzaroteño sumó en la tarde del sábado la sexta victoria de la temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto

Los aficionados del Aloe Plus Lanzarote Conejero tuvieron un gran regalo de Reyes, disfrutando en la tarde del sábado del juego y la victoria de su equipo ante el CB Maramajo. El equipo entrenado por Samuel Sosa se hizo desde el inicio con las riendas del encuentro, abriendo la brecha en el marcador con el paso de los minutos. Tal era la diferencia que reflejaba el electrónico de la Ciudad Deportiva Lanzarote que todos los jugadores del equipo dispusieron de minutos y de participación en ataque.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero saltaba a la cancha de juego muy enchufado y siendo el encargado de llevar la iniciativa en el juego. Muy acertado se mostró Javi Herrero, quien anotaba en los primeros minutos dos canastas y un triple. Una penetración de Jerell Ellis ponía el 16-5 en el marcador, solicitando el entrenador del CB Maramajo el primer tiempo muerto. Un cuarto que acabó con un triple de Javi Herrero, logrando el cuadro local la máxima diferencia hasta el momento y llegándose al final del primer cuarto con el resultado de 26-14.

El equipo local movía la pelota en ataque con mucha velocidad, tratando de buscar los huecos en la defensa del Maramajo. El Aloe Plus Lanzarote Conejero hacía mucho daño en el juego interior ycon las ayudas de todos sus jugadores. Dos buenas canastas del joven Pedro Hernández culminaban un parcial de 6-0 y que obligaba al equipo visitante a solicitar un nuevo tiempo muerto (31-20). La ventaja aumentaba hasta los 18 puntos al final de la primera parte (43-25).

No se confió el Aloe Plus Lanzarote Conejero en el inicio del tercer cuarto, arrancando el período con mucha intensidad para terminar de romper el partido. La segunda parte se iniciaba con un parcial de 9-0 (52-25), doblando los locales a su rival en el marcador. Dzeinks Krumins con un triple fue el encargado de romper el parcial inicial de 14-0 logrado por el Aloe Plus Lanzarote Conejero.

La defensa interior del CB Maramajo se resistía, teniendo muchos problemas para defender cada una de las acciones del Aloe Plus Lanzarote Conejero y cometiendo Pepón Artiles la cuarta falta personal. Con una ventaja de 34 puntos se llegaba a la conclusión del tercer cuarto (74-40), resultado que prácticamente dejaba finiquitado el partido.

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, aprovechó el último cuarto para darle minutos a los jugadores menos habituales y reservar a algunos de los jugadores que están tocados físicamente. Adrián Montes, Elvis Pereira, Armiche Machín o César Hernández, se unieron a la fiesta anotadora de su equipo y también disfrutó de minutos Abraham Romero que no pudo inaugurar su casillero de puntos.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero suma la sexta victoria de la temporada y que le permite seguir abriendo la diferencia con respecto a la zona de descenso. El equipo lanzaroteño cerrará la próxima semana la primera vuelta de la competición, viajando a Madrid para enfrentarse al Movistar Estudiantes.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (95): Raúl Rodríguez (20), Jerell Ellis (6), Javier Herrero (22), Andrej Tomic (11) y Cécimo Armas (8) -quinteto inicial- Pedro Hernández (6), Twymond Howard (2), Adrián Montes (5), Elvis Pereira (7), Abraham Romero (0), Armiche Martín (4) y César Hernández (4). Entrenador: Samuel Sosa

CB Maramajo (65): Pepón Artiles (9), Alberto Padrón (3), Alejandro Machín (3), Dzeinks Krumins (13) y Octavio Cabrera (20) -quinteto inicial- José Gómez (0), Josafat Martín (11), Daniel Jiménez (4), Mario Rodríguez (2) y Bryan Mateos (0). Entrenador: Pablo Melo

Parciales: 26-14, 43-25 (descanso) 74-40, 95-65 (final)

Árbitros: Marcos Silva y Gonzalo Haro. Sin eliminados

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 300 espectadores. Partido correspondiente a la 14º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.