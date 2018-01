El Aloe Plus Lanzarote Conejero estrena el año en la tarde del sábado

El conjunto lanzaroteño recibe la visita del CB Maramajo a partir de las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote

Se reanuda la competición en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto y como regalo de Reyes el Aloe Plus Lanzarote Conejero jugará como local en la tarde del sábado. El equipo dirigido por Samuel Sosa recibe la visita del CB Maramajo, con el objetivo de sumar una nueva victoria y alejarse de los puestos peligrosos de la clasificación. El club ha preparado diferentes iniciativas para que el público disfrute de la tarde de Reyes.

La plantilla del Aloe Plus Lanzarote Conejero tuvo una semana de descanso para recargar pilas, regresando a los entrenamientos el pasado 26 de diciembre para preparar la segunda parte de la temporada. Dos semanas de trabajo que han servido para no perder el ritmo de competición y seguir entrenando para afrontar la parte decisiva de la campaña.

El CB Maramajo será el rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la décimo cuarta jornada de la Liga EBA, equipo que lleva un balance de dos victorias y once derrotas. El CB Maramajo viene de perder sus últimos nueve encuentros, por lo que tratará de cambiar la dinámica de resultados en el encuentro del sábado.

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, no se fía del rival y asegura que “un derbi es un derbi, no hay favoritos y el partido está abierto a cualquiera”. “Los derbis todos los quieren ganar y no se sabe lo que puede pasar”, añade el técnico.

El CB Conejero ha programado diferentes iniciativas para una jornada tan especial como el día de Reyes. Todos los aficionados que acudan al partido con una camiseta naranja, accederán de manera gratuita al encuentro. Y durante el descanso se sortearán dos equipaciones para menores de 12 años y dos sudaderas del club.

El encuentro entre el Aloe Plus Lanzarote Conejero y el CB Maramajo, se disputará el sábado a las 19:00 horas en el pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote. Marcos Silva González y Gonzalo Haro Domínguez, son los colegiados designados para dirigir el encuentro correspondiente a la 14º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.