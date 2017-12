Condena de 3 años y medio de prisión para el pescadero que vendió un mero con ciguatera

Tres años y medio y dos años y nueve meses de cárcel ha sido la condena que ha impuesto el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife al dueño de la Pescadería Los Alisios de San Bartolomé y a un empleado respectivamente, por la venta de un mero con ciguatera intoxicando a 14 personas, según publica La Provincia.

Con esta sentencia se considera que Saúl Levi Hernández e Ismael Hernández son culpables de un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario en concurso con tres delitos y once faltas de lesiones.

Todos los afectados tuvieron que acudir al servicio de Urgencias, tres de ellos necesitaron tratamiento médico durante tres meses. A la mayoría de los afectados se les quedo una secuela en forma de parestesia, “conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo”.

Cabe recordar que la toxina de la ciguatera, no desaparece al congelar el pescado ni al cocinarlo por muy elevada que sea la temperatura, no se ve a simple vista, no tiene olor ni sabor y la única forma de certificar su presencia es un análisis de laboratorio.

No obstante, se nota al producir una intoxicación que cursa con “síntomas similares a los de una gastroenteritis, por lo que puede que muchos casos de ciguatoxina no se hayan reconocido como tal”, ya que en un principio se confundió también con anisakis.

El diagnóstico se asocia “con un síntoma neurológico como una sensación de frío o calor y la pérdida de sensibilidad en las extremidades, así como otros como diarrea, vómitos e hipotensión” tras ingerir el pescado intoxicado aunque se ha descrito algunos casos de transmisión “de persona a persona” a través de leche materna.

Los hechos sucedieron los días 3 y 7 de diciembre de 2013 cuando, tal y como informa La Provincia y también se recoge en la sentencia, los acusados vendieron por trozos un mero de más de 29 kilos sin haberlo sometido a los controles que marca la ley, lo que impidió detectar que el pescado estaba infectado por ciguatoxina.

Los dos acusados, con antecedentes por tráfico de drogas, deberán indemnizar a 12 de los 14 afectados, que se erigieron como acusación particular, con indemnizaciones que van desde los 900€ a los 10.000€ sumando más de 50.000€

Fuente: La Provincia