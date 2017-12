A punto para la Gran Final del Circuito Premium 2017, del 7 al 10 de diciembre en Lanzarote Golf

El Circuito Premium 2017 llegó a su recta final con la celebración del esperado acontecimiento de la Gran Final. Será en el incomparable marco de la isla de Lanzarote, concretamente del 7 al 10 de diciembre en Lanzarote Golf Resort, en el que tomarán parte casi un centenar de los mejores golfistas amateurs del circuito

Las Islas Canarias volverán a ser escenario de una nueva fiesta del Gambito Golf, con la final de un circuito considerado de los más importantes y con mayor tradición de los que se celebran en España para los amateurs. El año pasado ya se celebró esta misma final con gran éxito en Lanzarote, aunque fue en el campo de Costa Teguise Golf. Y ahora regresa gracias al patrocinio de Promotur Turismo de Canarias S.A., Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), y el Hotel Meliá Salinas de Costa Teguise.

Después de un intenso calendario iniciado el pasado mes de marzo llega el momento culminante del Circuito Premium 2017, después de haber recorrido 22 de los mejores campos de golf de toda la geografía nacional, y de Italia, incluyendo la prueba del Marco Simone Golf & Country Club de Roma, sede de la Ryder Cup 2022, a todos los que la organización de Gambito Golf agradece su magnífica acogida. Han sido grandes torneos en los que la demanda ha hecho que los campos rebosen de jugadores, con salidas a tiro en doble sesión el mismo día, y en muchas ocasiones a doble jornada con lo cual se superaban los 400 golfistas en fin de semana, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.

Miles de jugadores han vuelto a disfrutar este año del Circuito Premium de Gambito Golf, pero sólo los mejores se han podido clasificar para esta Gran Final, que contará con la exclusiva participación de los finalistas del circuito, más invitados de los patrocinadores – en dos torneos paralelos -, que completan la lista de participantes. En concreto entran los primeros de cada categoría de cada una de las 22 pruebas regulares (Primera Categoría, Segunda Categoría, Mejor Dama y Mejor Scratch).

La Gran Final se disputará en la modalidad Stableford Individual a 36 hoyos (con trofeos para cuatro categorías y siete premios especiales), en el Lanzarote Golf Resort, campo situado entre Puerto del Carmen y Tías de Lanzarote. Concebido para todos los niveles de juego, este moderno recorrido rodeado de volcanes, diseñado con 18 hoyos y par 72 por el prestigioso Ron Kirby, ofrece un escenario inédito donde practicar el golf mientras se contempla toda la majestuosidad del océano Atlántico en contraste con el paisaje típico de la isla.

El evento comenzará el jueves 7 de diciembre, con la bienvenida a los finalistas e invitados, que recibirán un welcome pack que incluye polo, jersey corporativos de circuito y pack de bolas. Por la noche se realizará una cena cocktail y presentación oficial de la Gran Final. Se proseguirá con dos días consecutivos de competición, el viernes 8 y el sábado 9, con la primera y segunda vuelta respectivamente desde las 9:00 horas, donde no faltará la famosa carpa de catering de Gambito Golf. Y por la tarde se podrá disfrutar de una exclusiva zona de chill out donde relajarse en Meliá Salinas. Será en la noche del sábado cuando se celebre la Cena de Gala, la entrega de premios y el sorteo de regalos, a partir de las 21:30 horas en el Hotel Meliá Salinas, con baile, copas y gran fin de fiesta. El evento acabará con la despedida de los asistentes el domingo 10.

En efecto, la sede del torneo será el Hotel Meliá Salinas 5* de Costa Teguise, una magnífico alojamiento tanto por su arquitectura como por sus espectaculares piscinas y playas de fina arena, rodeado de jardines, donde disfrutar de su agradable clima tropical mientras la Europa continental se encuentra en pleno invierno.

LANZAROTE, GOLF TODO EL AÑO #LanzaroteESD

Lanzarote está calificado como European Sports Destination por ser un destino de eterna primavera, perfecto para combinar vacaciones, relax y golf. Su agradable clima, con una media de 22ºC todo el año, y sus dos completos campos de golf, tienen todo lo necesario para disfrutar del golf: Lanzarote Golf y Costa Teguise Golf.

Su asombrosa naturaleza, sus increíbles paisajes, sus espectaculares playas, sus arraigadas costumbres, su cocina y sobre todo el respeto por el entorno que se respira en esta isla, hacen de Lanzarote el destino ideal para disfrutar y volver a repetir sin dejar de sorprenderse.

Más información: www.gambitogolf.com

La Gran Final del Circuito Premium 2017 de Gambito Golf en Lanzarote cuenta con el patrocinio y colaboración de: Islas Canarias, Turismo Lanzarote, European Sports Destination, Meliá Salinas Lanzarote, Lanzarote Golf Resort, Mahou, Anne Möller, Cubical by Botanic, Heredad Segura Viudas, American Express, Philips Lighting, Meliá Hacienda del Conde, Solán de Cabras, Peralada Resort, Leotrón, Tecina Golf, Coca-Cola, Schweppes, Ron Dos Maderas, TaylorMade Golf, Srixon, RocketFuel, Adidas Eyewear, Cicar Canary Islands Car y Frutas Faustino.