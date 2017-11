El Magec Tías juega otro final apretado y logra la segunda victoria como visitante

Igualado choque el disputado en la tarde del sábado en Granada, siendo en el último cuarto cuando las lanzaroteñas maduraron la victoria

El Magec Tías jugó el sábado en Granada el partido correspondiente a la novena jornada ante un intenso Ramón y Cajal. Un partido igualado donde las ventajas en el marcador nunca superaron los cinco puntos hasta el final del encuentro. Ambos equipos demostraron estar trabajando en la línea correcta pero al final sólo uno pudo hacerse con la victoria. En este caso cayó del lado del equipo visitante, el conjunto rojinegro forzó su cuarta victoria de la temporada.

El partido comenzó a las 19:00 hora local, el largo viaje y las bajas temperaturas no jugaban a favor del equipo canario que le costó desarrollar su juego en los primero minutos. Oportunidad que no desaprovechó el equipo granadino, un buen acierto ofensivo les daba una ventaja de 15-8. Esto obligó a Aday Villalba a pedir tiempo muerto para hacer reaccionar a sus jugadoras, indicaciones acertadas que lograron un parcial de 0-10. El primer cuarto finalizó así con un ajustado 24-23.

El marcador siguió igualado durante todo el segundo periodo, las canastas del equipo local eran respondidas con canastas del equipo visitante, buenos ataques y buenas defensas que no daban ventaja a ninguno de los equipos. Fuera de la línea de tres destacaron entonces los triples de la local Isa Pastor y por dentro de la pintura Yaiza García sobresalía con su buena actuación. Así se llegó al ecuador del partido con un 43-42.

Los minutos jugados tras el descanso no se diferenciaron, subió el nivel defensivo pero la igualdad se sufrió hasta en las falta personales: Ornella Santana por parte del equipo visitante y Laura Arrojo del equipo local cometían la tercera personal y las obligaba a pasar tiempo en el banquillo. Sus compañeras siguieron compitiendo, el tercer cuarto termino con tres puntos a favor del equipo local, 53-50.

Pero el Magec no viajó a Granada para rendirse en los últimos minutos, entró en pista con mucha ambición y logró un parcial de 0-7, aunque esto no fue suficiente para sentenciar el partido la gran actuación Shasha Begenisic durante todo el encuentro no cesó en el último cuarto manteniendo vivas las esperanzas para su equipo. En los últimos minutos las granadinas trataron de darle la vuelta al marcador pero al contrario, las chicas del Magec Tías no querían volver a sufrir una derrota con otro final ajustado y esta vez se hicieron con la victoria por un 65-74 que no refleja el desarrollo del encuentro.

Una temporada de ensueño la que está viviendo el Magec Tías, que a nueve jornadas ya cuenta con cuatro victorias. Buen trabajo el que está realizando el conjunto con el apoyo de su afición; conjunto que ya piensa en el Picken Claret al que se enfrentaran el próximo sábado a las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal de Tías.

Ficha Técnica

Corral y Vargas Clínica Dental Granada (65): Ainara España (3), Rebeca Rodríguez (6), Laura Arrojo (8), Raquel Molina (6) y Aleksandra Begenisic (18) -quinteto titular- Patricia Fernández (5), Isabel Pastor (11), María Cerqueira (2), Christelle Lemineur (0) y Beatriz Cala (6)

CD Magec Tías “Contra la Violencia de Género” (74): Yaiza García (22), Tamara Montero (14), Sara Sánchez (3), Ornella Santana (7) y Keira Robinson (20) -quinteto titular- Sara Duarte (3), Marta Moreno (0), Nereida Bermúdez (0) y Raby Oliveira (5)

Parciales: 24-23, 43-42 (descanso) 56-53, 65-74 (final)

Árbitros: Enrique Miguel López Herrada y Joaquín Lizana Moreno. Fue eliminada Beatriz Cala por cinco faltas personales en las filas del Corraly Vargas Clínica Dental Granada