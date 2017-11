El Aloe Plus Lanzarote Conejero se le resiste la victoria como visitante

El equipo lanzaroteño cayó en la tarde del sábado ante el Estudio, en un partido que se rompió en el tercer cuarto

El Aloe Plus Lanzarote Conejero disputó en la tarde del sábado el décimo encuentro del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto, visitando la cancha del Estudio. Tras una primera parte muy igualada, al Aloe Plus Lanzarote Conejero se le atragantó la defensa de los madrileños en el tercer cuarto del partido. Los lanzaroteños redujeron las diferencias en el último período, no culminando la remontada y sufriendo una nueva derrota como visitante.

El partido respondió en la primera parte a lo que se esperaba, con dos equipos que jugaban con mucho ritmo sobre la cancha de juego. El Aloe Plus Lanzarote Conejero estuvo muy acertado en el lanzamiento exterior, aunque fue el Estudio el que llevó la iniciativa en el marcador en el primer cuarto. Con el resultado de 28-20 se llegaba a la conclusión de los primeros diez minutos de partido.

Siguieron muy acertados los dos equipos en el segundo cuarto del choque, siendo alto el acierto de cara a la canasta. Las diferencias fueron mínimas, siendo el Aloe Plus Lanzarote Conejero el que poco a poco se fue haciendo con las riendas del partido. Al descanso se llegaba con el resultado de 48-49, uno arriba para los jugadores entrenados por Samuel Sosa.

El Estudio cambió su defensa en la segunda parte, pasando a defender con una zona tres dos y que se le atragantaba a los jugadores del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Los madrileños lograban un parcial de 10-0, lo que obligaba al técnico visitante a solicitar un tiempo muerto. La diferencia al final del tercer cuarto era de doce puntos a favor del Estudio (73-61).

El ataque del Aloe Plus Lanzarote Conejero fue mejorando con el paso de los minutos, lo que le permitió meterse en el partido en el último cuarto. Los visitantes llegaron a ponerse a dos puntos, no llegando a culminar la remontada. El Estuio no permitió la reacción del Aloe Plus Lanzarote, defendiendo su renta y apuntándose la victoria por 89 a 81.

A pesar de la derrota, el Aloe Plus Lanzarote Conejero se mantiene en la 12º posición de la clasificación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto, y con una victoria sobre la zona de descenso. En la próxima jornada habrá derbi canario en la Ciudad Deportiva Lanzarote, recibiendo el Aloe Plus Lanzarote Conejero la visita del filial del CB Gran Canaria.

Ficha Técnica

Estudio (89): Rogelio de León (6), Álvaro Nogueras (19), Eduardo Rubio (10), Juan Llorente (19) y Gabriel Rodríguez (21) -quinteto inicial- Juan Ruiz-Rivas (0), Rodrigo Álvarez (4), Luis Armamdo Choque (10).

Aloe Plus Lanzarote Conejero (81): Raúl Rodríguez (27), Jerell Ellis (6), Javier Herrero (9), Andrej Tomic (13) y Jarad Scott (15) -quinteto inicial- Pedro Hernández (8), Cécimo Armas (3) y Abraham Romero (0).

Parciales: 28-20, 48-49 (descanso) 73-61, 89-81 (final)

Árbitros: José M. Valle Iglesias y Rodrigo Palanca Page. Sin eliminados