70 riders de todo el Archipiélago se dieron cita en el ‘Campeonato Haría Surfing Promesas 2017’

La playa de La Garita, en Arrieta, acogió el pasado sábado, 11 de noviembre, la segunda prueba del ‘Circuito Promesas Surf Lanzarote 2017’, valedera para el ‘Circuito Canario Junior de Surfing 2017’, con la participación de alrededor de 70 riders venidos de las diferentes islas del Archipiélago, algunos de los cuales se jugaban puestos importantes dentro del Circuito Autonómico.

La meteorología acompañó durante la jornada, entrando olas muy buenas a primera hora del día y disminuyendo la constancia de tamaño y fuerza de las mismas a medida que fue vaciando el mar, a pesar de lo cual se pudo apreciar un buen espectáculo en las nueve categorías inscritas.

El cheking dio comienzo a las 8:00 horas y la competición finalizó a las 18:00 horas con la entrega de premios, gracias al buen hacer del equipo de jueces desplazados desde Gran Canaria. Cabe destacar la actuación de los competidores sub 18 masculinos, resultando campeones los conejeros Airam De Juan, en surf, con las mejores puntuaciones del campeonato, y Oliver Olivero, en bodyboard.

Por otra parte, en categorías inferiores hay que resaltar, en bodyboard sub 14 mixto, a Alejandro Mendoza, y en sub 16 mixto, a Armide Soliveres. En el resto de categorías de surf, el sub 12 mixto se lo llevó Conor Donegan y el sub 14 masculino, Tim Elter, mientras que en sub 14 femenino se proclamó campeona Lucía Machado y en sub 18 femenino, la rider Andrea Buch. La mejor final del día tuvo lugar en categoría sub 16 mixto, con la lucha entre Cristian Portelli, Marco Teichner y Toni Benítez, quien se alzó finalmente con la victoria.

La organización de la prueba corrió a cargo del Club Deportivo de Surf Octopus y la Federación Canaria de Surf, con la colaboración del Ayuntamiento de Haría y su Departamento del Punto Joven, además de Haría Activa y Samrise.

El Consistorio norteño se ha volcado este año con el surf, ya que parte del Circuito Insular se ha desarrollado en sus costas, fomentando además esta disciplina a través de su propia Escuela Municipal, dirigida por el Club Deportivo de Surf Octopus. Asimismo, el municipio posee unas playas idóneas para la práctica del surf y cuenta con todos los elementos necesarios para que del norte de la Isla puedan salir riders que despunten en el Circuito Canario de Surf e incluso a nivel nacional.