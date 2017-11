Gran participación de alumnado en las II Jornadas Contra la Violencia de Género de San Bartolomé “No es No”

Ayer dieron comienzo las II Jornadas Contra la Violencia de Género en San Bartolomé, bajo el lema “No es No”, que han sido un éxito de participación, ya que están dirigidas al alumnado de los IES San Bartolomé y IES Playa Honda.

Estas jornadas están organizadas por las concejalías de juventud e igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé, que dirige Isabel Sosa.

Unas jornadas que han pretendido sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de erradicar la violencia de género, dirigidas a la juventud del municipio, en las que se abordó temática como el consentimiento sexual destacando las conductas de presión como forma de violencia de género. Al alumnado se le facilitaron herramientas que ayuden a detectar y reconocer las señales de violencia implícita en ciertos comportamientos.

En la mañana de ayer se realizaron dos talleres, la primera parte del taller “NO es No”, y el taller ¿Y si no quiero contestar?, ambos impartidos por Marina Marroquí. Educadora Social. Representante del colectivo AIVIG.Elche, Alicante

Hoy, viernes, 10 de noviembre, el alumnado recibe los talleres “NO es No”, 2º Parte a cargo de Marina Marroquí. Educadora Social. Representante del colectivo AIVIG. Elche, Alicante y el taller “Qué te digan SI”.

Presentación del libro “Eso no es amor”.

Paralelamente a las II Jornadas contra la violencia de género NO es NO, ayer por la tarde se presentó en el Centro Cívico de Playa Honda el libro “Eso no es amor” a cargo de su autora, Marina Marroquí.

La concejal de igualdad, Isabel Sosa agradece a las ponentes, organización y a los centros docentes por su alta implicación en estas exitosas jornadas, así como al alumnado que ha estado muy receptivo y participativo en los talleres.