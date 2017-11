El Aloe Plus Lanzarote Conejero visita al Globalcaja Quintanar

El Aloe Plus Lanzarote Conejero sumó el pasado fin de semana su segunda victoria de la temporada, triunfo que le ha permitido refrendar el trabajo que venía realizando la plantilla del equipo dirigido por Samuel Sosa. Sin ningún tipo de confianzas afrontan un nuevo compromiso liguero, enfrentándose a un rival directo en la lucha por conseguir la permanencia en la categoría. El Aloe Plus Lanzarote Conejero visita en la tarde del sábado la cancha del Globalcaja Quintanar.

La semana de trabajo ha sido intensa en las filas del Aloe Plus Lanzarote Conejero, preparando el choque de este fin de semana ante el Globalcaja Quintanar. Una semana que ha transcurrido con la tranquilidad que da conseguir una victoria que acerca al equipo al objetivo de la permanencia, aunque con los pies de los suelos sabiendo que hay que seguir trabajando jornada a jornada.

El Globalcaja Quintanar será el rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la décima jornada de la Liga EBA de Baloncesto, equipo que ocupa en la actualidad la última plaza de la clasificación y con un balance de 1 victoria y 6 derrotas. Su único triunfo fue ante el Movistar Estudiantes (74-67), y viene de sufrir tres derrotas consecutivas ante Real Madrid (73-71), Náutico Kia Tenerife (91-98) e Isover Basket Azuqueca (91-70).

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Samuel Sosa, considera que el Globalcaja Quintanar “es un rival complejo, con jugadores pequeños a los que nos cuesta enfrentarnos”. El responsable técnico cree que “sufriremos un poco por la velocidad con la que tratan de jugar sobre la cancha de juego” y añade que “se trata de un rival de nuestra liga”.

La gran novedad de la convocatoria del Aloe Plus Lanzarote Conejero será la presencia del alero Jerell Ellis, jugador que se incorporaba la pasada semana a los entrenamientos del equipo. Por contra, el Aloe Plus Lanzarote Conejero tendrá la baja de Cécimo Armas, quien no se puede desplazar con el equipo por cuestiones laborales.

La expedición del Aloe Plus Lanzarote Conejero parte en la tarde de este viernes, teniendo previsto desplazarse a Madrid en el vuelo de las 17:35 horas. Una vez en la capital de España, se trasladarán en coche a Cuenca, donde pernoctarán en la noche de este viernes. A la conclusión del partido volverán a Madrid y regresarán a Lanzarote en el vuelo de las 07:00 horas del domingo.

El partido entre el Globalcaja Quintanar y el Aloe Plus Lanzarote Conejero se jugará el sábado a las 18:00 horas (17:00 horario insular) en el Pabellón Municipal Ángel Lancho. José Antonio Sastre del Río y Francisco Javier Ibáñez García, son los colegiados que han sido designados para el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga EBA de Baloncesto.