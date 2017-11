Noche mágica con Barbara Hendricks en el Auditorio Jameos del Agua

El Auditorio Jameos del Agua, en Lanzarote, vestirá sus mejores galas para acoger el recital que Barbara Hendricks ofrecerá el próximo sábado, 25 de noviembre, a las 20.00 horas. La presencia en Jameos de la soprano, recitalista e intérprete de jazz y gospel, reconocida internacionalmente por sus dotes artísticas y distinguida por su activismo en favor de los derechos humanos, garantiza una experiencia mágica en un espacio único en el mundo.

The road to freedom (El camino hacia la libertad) es el nombre del espectáculo que Hendricks interpretará en Jameos del Agua acompañada por Ulf Englund, a la guitarra, y Matthias Algotsson, al piano. Blues, gospel y espirituales negros se sucederán para describir la lucha de los esclavos por la libertad, el fin de la segregación racial y el movimiento por los Derechos Civiles. Hendicks cantará, pues, a la libertad y la lucha, pero también a la alegría en un formato íntimo que traza un amplio recorrido por los registros que domina la artista con nacionalidad sueca, y que incluye himnos legendarios como Mary had a baby, Deep river, Glory, glory, Nobody knows the trouble I see y Hold on, entre otros.

Ya están a la venta en la Casa Amarilla y online en cactlanzarote.com las entradas para disfrutar de una noche inolvidable de la mano de Barbara Hendricks desde 49 euros. El aforo máximo permitido es de 500 personas.

El restaurante de Jameos del Agua ampliará su horario habitual para que quienes lo deseen puedan prolongar la que promete ser mágica velada disfrutando de los menús que ofrecen sus cocinas.

Sobre Barbara Hendricks

Nació en Stephens, Arkansas, y se graduó en Música en la Juilliard School of Music de Nueva York donde estudió con la mezzo-soprano Jennie Tourel. Anteriormente y a los 20 años ya se había graduado en Matemáticas y en Química en la Universidad de Nebraska.

En 1974 debutó en Estados Unidos y en Europa, en la Opera de San Francisco y en el Festival Glyndebourne, respectivamente, iniciando así una carrera que la llevó a los principales escenarios de ópera de todo el mundo. Cuenta con un repertorio que abarca más de 20 personajes, 12 de los cuales ya han sido grabados. Recientemente ha añadido a su repertorio a Tatiana en “Eugene Oneguin”.

Debutó en el cine con Mimi de “La Bohéme” bajo la dirección Luigi Comencini. En 1994 participó en una producción cinematográfica internacional de “The Rake’s Progress” interpretando el rol de Anne Truelove, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen.

Desde su début en 1974 en el Town Hall de Nueva York, es considerada una de las principales y más activas recitalistas de su generación. Aparte de su amplio repertorio del lieder alemán, es también una destacada intérprete de la música francesa, americana y escandinava. Ha colaborado con prestigiosos pianistas y con la mayoría de los principales directores y orquestas. Su gran amor por la música de cámara la impulsa a participar con regularidad y a organizar Festivales de Música de Cámara con amigos con los que comparte esta pasión. Es una de las artistas cuyas grabaciones mejor se venden, contando en su haber con más de 70 grabaciones.

Barbara Hendricks debutó en el mundo del jazz en el Festival de Montreux en 1994 y desde entonces, actúa regularmente en renombrados festivales de jazz de todo el mundo.

Desde 1987, colabora activamente con el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas como Embajadora de Buena Voluntad visitando campos de refugiados por todo el mundo. A finales de 1991 y de 1993 ofreció dos conciertos de solidaridad en Dubrovnik y en Sarajevo. En 1998 creó la Fundación Barbara Hendricks para la Paz y la Reconciliación, que tiene por objetivo la prevención de conflictos en el mundo y la búsqueda de la reconciliación donde el conflicto ya haya estallado. En 2001, a petición del Premio Nobel Kofi Annan, cantó en un concierto de gala para los Premios Nobel en Oslo, y en Mayo de 2002 con motivo de la independencia de Timor Oriental.

Es miembro de la Academia de Música de Suecia y ha recibido numerosos premios por su labor artística y humanitaria. Desde 2000 es Doctora en Música de la Juilliard School of Music de Nueva York. En 1992 el Gobierno francés la nombró “Commandeur des Arts et des Lettres” y “Chevalier de la Légion d’Honneur”. En 2000, recibió el Premio de las Artes de la Fundación Príncipe de Asturias por su defensa de los Derechos Humanos y por la contribución de su labor artística al Patrimonio Cultural de la Humanidad.