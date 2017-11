Llegan a Lanzarote los cuatro aerogeneradores del parque eólico Teguise I

El Teguise I, que forma parte del proyecto eólico más ambicioso de la isla, liderado por el Cabildo de Lanzarote, dispone ya de los cuatro aerogeneradores E-70 con una potencia de 9,2 MW. Las piezas de las máquinas han llegado a la isla, para su posterior montaje, a bordo del buque insignia de ENERCON, el E-Ship 1, que por primera vez atraca en un puerto de Canarias. La embarcación salió a principios de la pasada semana desde Emden (Alemania) y llegó al puerto de los Mármoles el viernes 3 de noviembre.

Durante la mañana de este pasado domingo se ha procedido a la descarga de los componentes de los aerogeneradores cuyo montaje mecánico iniciará en un mes aproximadamente.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo junto al presidente del Cabildo y del Consorcio de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés, y otras autoridades regionales, insulares y estatales, ha presenciado la descarga de las piezas que estarán ubicadas en la ladera noreste de la montaña de Zonzamas, término municipal de Teguise.

En ese sentido, Fernando Clavijo destacó que la transición hacia un modelo energético más sostenible “se está produciendo en Canarias y una vez más Lanzarote está siendo punta de lanza de esa transformación”.

Además, el presidente del Ejecutivo autonómico felicitó el trabajo realizado por la primera Institución insular y su apuesta decidida por las renovables. Añadió que el Teguise I será una instalación eólica que dará un salto cualitativo con maquinaria de última generación.

“Pedro San Ginés y el Cabildo de Lanzarote escriben la historia de la transición del modelo energético en Canarias”, destacó Clavijo.

En este momento en el parque eólico, que dispone de un presupuesto que supera los dieciséis millones de euros financiado con el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDECAN), se están llevado a cabo las obras de cimentación que darán paso al montaje mecánico de las máquinas.

Y es que precisamente el FDECAN se ha convertido en una herramienta vertebradora para todo el archipiélago y, especialmente en Lanzarote, permitirá la ejecución, parte ella ya en marcha, de obra pública y desarrollo social sin precedentes.

Por ello, San Ginés recordó que “cuando el Gobierno de Canarias aprobó el FDCAN ya dijimos que nos iba a permitir afrontar proyectos estratégicos impensables de otro modo y este es uno de los mejores ejemplos; aparte de la mayor inversión, el mayor proyecto, el de mayor envergadura, no solamente en términos de inversión sino en términos de producción”.

“La isla no sólo no está paralizada sino que avanza como nunca, y en algunos aspectos como las energías limpias, lo hace a pasos de gigante como estos aerogeneradores que evitarán la emisión a la atmósfera de más de once mil toneladas de CO2 al año y producirán la energía necesaria para más de ocho mil viviendas al año, casi la totalidad de los municipios de Haria y Tinajo juntos”. El presidente del Cabildo incidió en que son cuatro los proyectos eólicos que se ejecutarán en la isla y que contribuirán a la consecución del “objetivo, fijado en un veinte por ciento del consumo eléctrico proveniente de energías limpias en 2020 “.

Por otro lado, Pedro San Ginés mostró su gratitud al Gobierno de Canarias y al equipo y la gerencia del Consorcio, en manos de Domingo Perez, por su empeño en materializar un proyecto que abarca grandes dificultades.

E – Ship 1 de ENERCON

Las autoridades, acompañadas por el director comercial de ENERCON para España y Portugal, Eric Breckwoldt, realizaron una visita guiada a la embarcación que trasladó los aerogeneradores hasta Lanzarote. Un barco que emplea un sistema híbrido de propulsión compuesto por siete generadores diesel eléctricos.

Desde su primera travesía en 2010, el E- Ship 1 ha recorrido más de trescientas cincuenta mil millas al rededor del mundo. Es un buque especialmente diseñado para el transporte de componentes para turbinas ENERCON. Su principal característica es el uso del viento como apoyo al sistema de propulsión.