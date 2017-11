El CD Magec Tías suma la segunda victoria de la temporada a costa del CD Promete

El CD Magec Tías “Contra la Violencia de Género” se impuso al Campus Promete de La Rioja por 83 a 69. Un encuentro donde las locales fueron casi siempre por delante en el marcador haciendo un buen trabajo ante un equipo con una gran defensa y un excelente tiro exterior.

El partido no fue bueno, pero el resultado fue excelente para el CD Magec Tías. El juego visitante puso en apuros a la defensa local, especialmente en el primer cuarto, en el que encajaba el cuadro lanzaroteño un total de 22 puntos. Aday Villalba solicitaba un tiempo muerto para aclarar dudas e intentar buscar soluciones para batir a las riojanas.

Daba la sensación que se mejoraba en defensa, pero también lo hacía el rival. Mientras, la carga en faltas personales ponía en peligro la participación de jugadoras importantes como Ornella Santana o Raby Oliveira de cara a la segunda mitad. Aun así, el Magec Tías conseguía llegar al descanso del choque con una victoria momentánea de 5 puntos, 41 a 36.

Las locales querían imprimir una velocidad más en el juego para llevar al cansancio al equipo rival, con un banquillo muy corto y que sufría una baja, quedando así con tan sólo un cambio. No lo consiguió. El CD Promete llevaba a su terreno al Magec Tías con un partido parado, lento y con posesiones largas. Cuando las locales imprimían velocidad, el juego se paraba y así se metía el partido en un continuo ‘quiero y no puedo’ en velocidad, pero también en juego. No acababan de salir bien las cosas a las isleñas pese a que acababa el tercer cuarto y se ampliaban las diferencias, 60 a 49.

En el último cuarto parecía que llegaba la tranquilidad al cuadro local cuando una salida en tromba servía para ampliar las diferencias, pero el acierto desde más atrás de la línea de tres de Laura Arroyo e Ylenia Manzanares podía hacer peligrar el resultado. Ahora era el Magec quien no quería meter un ritmo alto, quería aprovechar que el tiempo corría a su favor para mantener posesiones largas cuando no se podían tirar contragolpes, para evitar sorpresas. Así se fue llegando a los compases finales del choque, que concluyó con el resultado de 83 a 69.

Ficha Técnica

CD Magec Tías “Contra la Violencia de Género” (83): Tamara Montero (8), Sara Sánchez (3), Ornella Santana (14), Raby Oliveira (6) y Keira Robinson (20). También jugaron Sara Duarte (7), Alba Rodríguez (3), Yaiza García (19), Carla Medina (3), Laura Romero (0), Nereida Bermúdez (0) y Jennifer Suárez (0).

CD Campus Promete (69): Claudia Aponte (10), Carla Escuert (5), Elena Salcedo (19), Ylenia Manzanares (9) y Luiana Airosa (7). También jugaron Carla Zabala (2) y Laura Arroyo (19).

Árbitros: Alberto Gamero y Christian Meira. Sin eliminadas

Parciales cada cuarto: 25-22 / 41-36 (descanso) 60-49 / 83-69 (final)

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina 2 disputado en el Pabellón Municipal de Tías ante la presencia de unos 400 espectadores.