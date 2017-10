Retail Design, diseño e interiorismo para llenar de valor el comercio local

Corren tiempos difíciles para el sector del comercio tradicional, que ya no solo se enfrenta a sus competidores directos del otro lado de la calle y a las grandes superficies, sino a canales de compra alternativos tan potentes como Internet. A esto se suma un consumidor cada vez más exigente, que busca no solo calidad y buen precio sino el disfrute de una experiencia de compra que no le deje indiferente. A pesar de ello, la dificultad puede transformarse en oportunidad para quienes saben adaptarse. Y es que una tienda tiene que contar cosas, que seducir, sorprender, crear emoción. El diseño de tiendas tiene que aportar valor al producto y, por supuesto, al cliente.

Una de las claves para marcar la diferencia radica en el Retail Design o diseño de interiores. Por ello, el próximo jueves, 2 de noviembre la Cámara ofrece una formación sin coste para los asistentes que aportará pistas sobre cómo adaptar el local comercial para ofrecer a los clientes una experiencia de compra agradable para los cinco sentidos – una por la que merece la pena salir de casa.

De la mano de Alejandro Cabrera, experto en Visual & Retail Design, los participantes aprenderán cómo, a través de la iluminación, la autenticidad, el color, la distribución de productos y la imagen de marca, se puede facilitar la decisión de compra y fidelizar a los clientes.

La jornada se desarrollará entre las 14:00 y las 17:30 horas, coincidiendo con la pausa del mediodía, para adaptarse al horario comercial predominante. Los interesados pueden inscribirse en la página web de la Cámara de Comercio.

Este es un servicio prestado por las Cámaras de Comercio españolas, a través del Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Secretaría de Estado de Comercio y el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Zonas Comerciales Abiertas.

Los cursos se enmarcan dentro de la Escuela del Comercio, que celebra ya su tercera edición para ayudar al Comercio minorista a hacer frente a los retos de hoy.