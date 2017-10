Cómodo triunfo del Basket Azuqueca ante el Aloe Plus Lanzarote Conejero

El Aloe Plus Lanzarote Conejero sufrió una abultada derrota en la tarde del sábado ante el Isover Basket Azuqueca, haciendo frente a uno de los líderes de la competición durante la primera parte del choque. Los lanzaroteños acusaron la poca profundidad de banquillo, desplazándose hasta Guadalajara con sólo siete jugadores y teniendo las bajas de Raúl Rodríguez y Cécimo Armas. A pesar de las diferencias, el Aloe Plus Lanzarote Conejero no le perdió la cara al encuentro en ningún momento.

Los locales se hicieron con una cómoda ventaja de cinco puntos desde el inicio del partido, aunque rápidamente fue neutralizada por el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Un triple y dos tiros libres anotados por Jarad Scott ponían el 12-11 en el marcador en el ecuador del primer período. El Isover Basket Azuqueca se despegaba con un parcial de 9-0, poniendo la diferencia en la barrera de los diez puntos. Al final del primer cuarto se llegaba con el marcador de 31 a 19.

El Isover Basket Azuqueca le imprimió más velocidad a su juego en el segundo cuarto, lo que le permitió contragolpear y anotar con facilidad. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no le perdía la cara al encuentro, anotando con facilidad ante la floja defensa que planteaba el equipo local. El tiro exterior de Carlos Hidalgo, Javier Álvarez y Agustín Morales, abrían la brecha en el marcador. Con el resultado de 57 a 44 se llegaba a la finalización de la primera parte.

El tercer cuarto del choque estuvo marcado por las imprecisiones de los dos equipos, aunque el Isover Basket Azuqueca no tardaba en hacerse con las riendas del partido. Un mate de Michael Lewis ponía a los locales con una ventaja de 22 puntos (73-51), lo que obligaba al técnico el Aloe Plus Lanzarote Conejero a solicitar un tiempo muerto. La ventaja siguió creciendo y al final del tercer período se llegaba con el resultado de 91-61.

Los últimos diez minutos de partido fueron de mero trámite, debido a la gran diferencia que reflejaba el marcador. Los tres triples consecutivos de Agustín Morales y Javier Álvarez, servían para que el Isover Basket Azuqueca sentenciara el partido. A pesar de los problemas, el Aloe Plus Lanzarote Conejero seguía viendo con facilidad el aro contrario, anotando 85 puntos en este partido.

Derrota por 115 a 85 del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Isover Basket Azuqueca, siendo la quinta que sufre esta temporada el equipo dirigido por Samuel Sosa. El próximo rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero será el Uros de Rivas, partido que se disputará el sábado a partir de las 20:00 horas en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

Isover Basket Azuqueca (115): Jorge Tejera (12), Robert Michael Harris (6), Álvaro Frutos (8), Carlos García (9) y Daniel Yusta (8) -quinteto inicial- Luis Alberto Valera (5), Carlos Hidalgo (14), Branislav Tomic (9), Javier Álvarez (13), Agustín Morales (19), Michael Lewis (12). Entrenador: Sergio Vicente

Aloe Plus Lanzarote Conejero (85): Pedro Hernández (5), Javier Herrero (22), Twymond Howard (18), Andrej Tomic (16) y Jarad Scott (20) -quinteto inicial- Adrián Montes (3) y Elvis Pereira (2). Entrenador: Samuel Sosa

Parciales: 31-19, 57-44 (descanso) 91-61, 115-85 (final)

Árbitros: Álvaro Martínez de Marcos y Miguel Ángel Ungría Lasierra. Fue eliminado Andrej Tomic por cinco faltas personales en las filas del Aloe Plus Lanzarote Conejero.

Incidencias: Polideportivo Municipal de La Paz. Partido correspondiente a la 6º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.