El CB Lanzarote Zonzamas logra una importante victoria en tierras gallegas

El Club Balonmano Zonzamas visitó en la tarde del sábado la cancha del Seis do Nadal Coia, equipo que ocupa la última posición de la clasificación del grupo A de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano. Un partido importante para el cuadro batatero, necesitado de puntos tras las últimas cuatro derrotas, y que supo madurar a medida que fueron avanzando los minutos. Las chicas entrenadas por Miguel Ángel Lemes sumaron la segunda victoria de la temporada, ganando por 19 a 22 a las gallegas.

Los primeros minutos del partido estuvieron marcados por la igualdad, con alternativas en el marcador y diferencias mínimas. Una fase del encuentro en el que fue habitual el intercambio de goles, aunque los dos equipos evidenciaban sus problemas en la elaboración de las jugadas de ataque. Ninguno de los dos equipos tuvo una clara ventaja en los primeros quince minutos de juego.

El partido comenzaba a decantarse del lado del CB Lanzarote Zonzamas en el ecuador del primer período, logrando las batateras un parcial de 0-5. El técnico del Seis do Nadal Coia, Jorge Fernández, se vio obligado a solicitar un tiempo muerto. Las gallegas reaccionaron logrando un parcial de 3-0 y que reducía la diferencia a un gol. Al descanso del partido se llegaba con el marcador de 9 a 10 a favor de las lanzaroteñas.

En el inicio de la segunda parte el CB Lanzarote Zonzamas sufrió la exclusión de Xiomara Sánchez, perdiendo las visitantes a una de sus jugadoras. No fue impedimento para que el CB Zonzamas siguiera llevando la iniciativa en el marcador, teniendo siempre una renta de dos o tres goles. El Seis do Nadal Coia peleaba por meterse en el partido, no dejando que el equipo lanzaroteño se despegara en el marcador.

El CB Lanzarote Zonzamas logró la máxima renta a falta de doce minutos para el final del partido, gracias a un parcial 0-3 y que ponía el 13-18 en el electrónico del Pabellón Municipal de Coia. Las gallegas fueron reduciendo la ventaja, colocándose a dos goles a falta de cinco minutos (17-19), lo que obligaba al técnico Miguel Ángel Lemes a solicitar un tiempo muerto.

Hasta el final del partido el CB Lanzarote Zonzamas supo administrar la ventaja y apuntarse la segunda victoria de la temporada. Con el resultado de 19 a 22 se llegaba al final del partido, sumando el Zonzamas dos importantes puntos en la lucha por conseguir la permanencia en la categoría nacional.

El próximo compromiso liguero del CB Lanzarote Zonzamas será ante el Siero Deportivo Balonmano, equipo que viene de conseguir su primera victoria de la temporada y que acumula cuatro puntos al igual que las lanzaroteñas. El partido se jugará el domingo 29 de octubre a partir de las 12:00 horas en el Pabellón Municipal de Las Palmeras de San Bartolomé.

Ficha Técnica

Seis do Nadal Coia (19): Ainoa López, Marta Varela (1), Ana Orge (2), Covadonga López (3), Andrea Barreiro, Carla Abad (1), Alba Corredoira (1), Ana Isabel Tornero (1), Iria Almuiña (1), Marta Nogueira, Lorena Barreiro (4), Ana Isabel Gil, Antia Ferreira (2), Alba Pérez (1) y María Álvarez (2). Entrenador: Jorge Fernández

CB Lanzarote Zonzamas (22): Nelida Valiente, María de León (2), Tania Tejera (1), Saray Abreut, Xiomara Sánchez, Diana García (6), Eva Guirado (2), Graciela Lostal, Sara de León (8), Viviana Curbelo (1), Ana Martín y Miriam Páez (2). Entrenador: Miguel Ángel Lemes

Parciales cada 5 minutos: 1-1, 3-3, 5-5, 5-8, 7-9, 9-10 (descanso) 10-11, 11-12, 12-15, 14-18, 16-19, 19-22 (final)

Árbitros: José Luis Sanz Aguado y Carlos Pinto Álvarez. Descalificaron a Xiomara Sánchez en el minuto 31 por parte del CB Zonzamas. Excluyeron a Marta Varela (1), Ana Orge (1), Covadonga López (1), Antia Ferreira (1) por parte del Seis do Nadal Coia y a Maria de León (1) por parte del CB Zonzamas.