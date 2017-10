El Aloe Plus Lanzarote Conejero disputa el primer derbi ante el Náutico KIA Tenerife

El buen trabajo de la plantilla del Aloe Plus Lanzarote Conejero se vio refrendado el pasado sábado con la primera victoria de la temporada ante el Eurocolegio Casvi. Un triunfo que da tranquilidad al equipo entrenado por Samuel Sosa, aunque sabiendo que deben seguir trabajando para mejorar en las facetas del juego donde el equipo es más débil. El Aloe Plus Lanzarote Conejero afronta este fin de semana el primer derbi canario de la temporada en la Liga EBA, visitando la cancha del Náutico KIA Tenerife.

La primera victoria de la temporada no ha relajado a los jugadores del Aloe Plus Lanzarote Conejero, trabajando de manera intensa para preparar el choque de la cuarta jornada. El entrenador del equipo, Samuel Sosa, señala que ha sido “una semana de no relajación, en la que hemos seguido mejorando como equipo”. Añade que pese a la victoria ante el Eurocolegio Casvi, el equipo sigue “teniendo malos números en los tiros libres”, faceta en la que deben mejorar.

El Náutico KIA Tenerife será el rival del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la cuarta jornada de la Liga EBA. Los tinerfeños han ganado dos encuentros ante NCS Alcobendas (69-75) y Movistar Estudiantes (70-64), y caían derrotados la semana pasada ante el Real Madrid (81-65). Un equipo que reparte sus puntos entre todos los jugadores, siendo Roberto de la Rosa (38) el máximo anotador de la temporada. En la faceta reboteadora destacan los 25 rebotes capturados por Juan Andrés García.

Sobre el rival, Samuel Sosa explica que “el Náutico KIA Tenerife es un rival que lo conocemos bastante bien y sabemos que es bastante peligroso”. El entrenador lanzaroteño destaca que “tienen el mismo grupo de jugadores que la temporada pasada, jugando y conociéndose muy bien”.

La expedición del Aloe Plus Lanzarote Conejero se desplaza en la jornada del sábado a Tenerife, teniendo previsto coger el vuelo de las 11:20 horas con rumbo al aeropuerto de Tenerife Norte. El regreso está previsto a la conclusión del partido, llegando a la isla de Lanzarote sobre las 20:00 horas del sábado.

El encuentro entre el Náutico KIA Tenerife y el Aloe Plus Lanzarote Conejero, se jugará el sábado a las 16:00 horas en el Pabellón RCNT de Santa Cruz de Tenerife. La pareja arbitral designada para este encuentro será la formada por Alberto Gamero Luque y Aldo Jesús Rodríguez Francisco.