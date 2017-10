Operación de repatriación sin precedentes del Gobierno Británico por la quiebra de Monarch

Este lunes, tras el anuncio de quiebra de Monarch Airlines, el Gobierno Británico puso en marcha una operación de repatriación sin precedentes para que los 110.000 pasajeros afectados por la quiebra de la aerolínea pudieran regresar al Reino Unido. El fin de las operaciones de la aerolínea Monarch Airlines anunciado este lunes deja a Canarias sin un importante aliado en la conectividad aérea: la compañía británica trajo a esta comunidad en sus aviones a unos 500.000 turistas el pasado año. Tenerife y Lanzarote, las islas que más pierden.

Chris Grayling, ministro británico de transporte, ha encargado esta operación extraordinaria para poder traer de vuelta a los pasajeros, que de no ser asi, se hubieran quedado desamparados sin poder regresar a sus hogares. Con esta acción, el Gobierno ha acordado que los pasajeros no tengan que pagar por volver a casa.

El Gobierno Británico junto con la CAA (Autoridad DE Aviacion Civil del Reino Unido) están trabajando estrechamente para crear una compañía aérea desde cero, la cual sería una de las aerolíneas más grandes del Reino Unido en caso de llegar a operar de manera permanente.

“Se trata de una situación angustiosa para los turistas británicos que están fuera del Reino Unido en estos momentos, y mi principal prioridad es ayudarles a volver al país”, dijo el ministro de Transporte, Chris Grayling. “Por eso, he ordenado de inmediato la puesta en marcha de la operación de repatriación más importante llevada a cabo en nuestro país, gracias a la cual podrán volar de vuelta a casa 110.000 pasajeros que de lo contrario quedarían desamparados en el exterior”.

“Se trata de una respuesta sin precedentes a una situación sin precedentes. Trabajaremos sin descanso, junto a la CAA, para garantizar que los pasajeros de Monarch reciben el apoyo necesario. Nadie debe subestimar el alcance de este problema, por lo que les pido a los pasajeros que sean pacientes y que sigan los consejos de la CAA”, agregó.

Este mismo lunes fueron nombrados los administradores de Monarch Airlines y MonarchTravelGroup. Más de 100.000 pasajeros se encuentran en estos momentos en el exterior, tras haber adquirido sus billetes o vacaciones con el grupo, y no tienen un vuelo de vuelta.

A continuación, se incluyen los consejos que se están dando a los pasajeros:

“Los afectados han de visitar la página web o llamar al número de teléfono facilitados; la web es la forma más rápida de obtener información de los vuelos. Los vuelos de repatriación son para todos los pasajeros que compraron vuelos con Monarch, con independencia de su nacionalidad. Se puede encontrar más información sobre los vuelos disponibles en la página web o llamando al número de teléfono indicado. Los pasajeros deberían verificar los detalles del vuelo al menos 48 horas antes de la hora prevista de salida. La página web se actualizará con regularidad. Los pasajeros pueden contar con un vuelo que se aproxime a la hora de salida prevista en su vuelo de Monarch, pero no antes. También habrán de estar preparados para cierta disrupción durante su viaje. Es posible que algunos pasajeros se vean obligados a extender su estancia en el extranjero, mientras que otros cogerán vuelos de vuelta a diferentes aeropuertos del Reino Unido desde donde saldrán autobuses hacia el aeropuerto de su destino. Nadie debe ir al aeropuerto a no ser que tenga confirmado un nuevo vuelo. Nadie debe estar en el aeropuerto con más de 3 horas de antelación, ya que no podrán subirse a un vuelo anterior al suyo. El personal del Consulado estará en los aeropuertos afectados para ofrecer ayuda a los ciudadanos británicos que sean vulnerables y que tengan necesidades específicas, como por ejemplo, problemas médicos urgentes.

Los pasajeros cubiertos por ATOL tendrán derecho a alojamiento y gastos de manutención razonables si su vuelo de regreso se retrasa más allá de la fecha de salida del billete original. Los pasajeros que no estén cubiertos por ATOL es posible que puedan hacer la reclamación al proveedor de su tarjeta de crédito o aseguradora. Habrá más información en la página web. Las personas que tengan previsto viajar próximamente con Monarch deberían visitar la página web. Los que estén cubiertos por ATOL recibirán un reembolso integro o podrán hacer un arreglo alternativo.

La prioridad inmediata del Gobierno es trasladar a los pasajeros de vuelta al RU, pero estudiaremos con detenimiento cómo ha surgido esta situación y qué se puede hacer para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro, incluso mediante nueva legislación.

Para obtener más información, se recomienda que los pasajeros acudan a la página web creada a tal efecto [Monarch.caa.co.uk] o que llamen al número 0300 303 2800 (desde el Reino Unido) ó +44 1753 330330 (si están en el extranjero). Los pasajeros que requieran asistencia del Consulado han de visitar la página web www.gov.uk/world”



