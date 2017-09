Jenny & The Mexicats, uno de los platos fuertes de AEV 2017, se estrena en Canarias actuando en el Charco de San Ginés

La segunda jornada de la quinta edición del Festival Arrecife en Vivo, evento patrocinado oficialmente por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Rafael Juan González, llega mañana viernes 29 de septiembre con Inadaptados, The Sick Boys, Jenny & The Mexicats, The Whip, Serial Killerz, el dj grancanario Dsua Ill Man y, en el pasacalles, los tinerfeños 101 Brass Band.

Los conciertos comenzarán a las 18.00h en el escenario El Reducto con Inadaptados. Una batidora sonora donde manda el rock más salvaje de los años 50-60, aliñado con un poco de punk, garaje y velocidad surfera. Su Amor zombi y su Estado salvaje sonaron tanto en El diario pop de Jesús Ordovás (Radio3) que les llamaron “los Cramps canarios”. Hicieron ruta festivalera y telonearon a Siniestro Total hasta que lo dejaron en 1998. Diecisiete años después, volvieron a lo grande: teloneros de Marky Ramone y agitadores del Monkey Week. Ellos son los demoledores Carlos Brito (bajo), Javier Fuentes (guitarra), Antonio “Fuzztón” Rodríguez (guitarra) y Buli “Palillo Loco” Panes (batería).

La siguiente parada será a las 19:30h en el Parque Ramírez Cerdá con The Sick Boys. Este grupo sigue la huella imborrable que dejaron Little Richard, Jerry Lee Lewis, Louis Prima y Stray Cats. Aman el rock and roll y el swing. Son siete y vienen de Barcelona. The Sick Boys nace en 2013 y en dos años consiguen el reconocimiento del Taller de Músics. El 10 de marzo presentaron su primer disco: Swingin’ and Twistin. En sus ocho primeros temas (todos propios) encontraremos twist clásico, rock británico, un poquito de country y un mucho de rock and roll.

A las 21:00h Jenny and the Mexicats se estrenan en Canarias, actuando en el Charco de San Ginés. El grupo está formado por Jenny (voz y trompeta), Icho (contrabajo), Pantera (guitarra) y David (cajón y percusiones), un combo mexicano-británico-español que lo mismo toca por rock, que por cumbia, que por reggae.

El recorrido musical terminará en el escenario Marina Lanzarote. A partir de las 22:30 le llega el turno a The Whip. El grupo nació en Manchester, cuando el dance, el house y las guitarras se daban la mano en los clubes británicos. Hacen una música de baile vibrante, con guitarras, bajos, una buenísima ración de sintetizadores y beats.

A partir de las 00:00 los DJ Serial Killerz y Dsua Ill Man, tomarán el mando. Los primeros, Joe Cabana (dj) y Jonathan Arriola (batería) son el dúo perfecto para levantar la pista de baile. Organizaron la mundial en Sonidos Líquidos.

Tras ellos, Dsua Ill Manm¡, un autodidacta de la música nacido en Gran Canaria que empezó en el mundo del folklore y pronto descubrió un pasión llamada hip hop. En el año 2000 empezó su aventura con Alma sin dueño. Como dj es el responsable de un ‘apisonasound’ mestizo, omnipresente en los clubs y festivales del archipiélago canario.

Finalmente, los encargados de poner ritmo y percusión a la segunda ruta de conciertos del 5ª Arrecife en Vivo Estrella Galicia serán los componentes de 101 Brass Band, guiados por el icónico dedo del festival y “el Rey”, Buli Panés.