La propuesta presentada por la Oposición y el Comité de huelga para desbloquear el conflicto de los Centros es nula de pleno derecho

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, compareció esta mañana ante los medios de comunicación acompañado por el consejero de Economía y Hacienda de la Primera Institución insular, Luis Arráez, y por el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, José Juan Lorenzo, para explicar el contenido de tres informes, uno elaborado por los cuatro letrados que integran la asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote y otros dos redactados por los departamentos de Recursos Humanos e Intervención de la Primera Institución insular, respectivamente, al respecto de la propuesta de resolución del conflicto laboral de los CACT planteada por el Comité de huelga y aceptada por la Oposición para su aprobación en Pleno, tras cambiar su criterio.

“Tres informes concluyentes” afirmó San Ginés con rotundidad, “que coinciden al señalar que la propuesta sería nula de pleno derecho. De hecho,” advirtió el presidente del Cabildo de Lanzarote, “aquellos partidos o consejeros que la respalden con su voto deben saber que estarían incurriendo en un delito de prevaricación, así como que quien la ejecutase estaría malversando fondos públicos”.

Tanto el informe jurídico como el de recursos humanos del Cabildo de Lanzarote concluyen de manera inequívoca y expresa que el acuerdo que propone la Oposición para el pleno extraordinario sería nulo de pleno derecho en caso de aprobarse.

El informe suscrito por cuatro letrados integrados en la asesoría jurídica de la Primera Institución insular explica que el abono del plus de transporte, plus de lavado de ropa y plus de disponibilidad en 12 mensualidades a los trabajadores existentes en la plantilla antes de la entrada en vigor del convenio sin un reajuste en el Complemento personal constituiría un incremento de la masa salarial superior al límite legalmente establecido por la Ley General Presupuestaria y contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, la propuesta de desbloqueo de la huelga así redactada no se ajusta a la legalidad vigente siendo, en su caso, el acuerdo plenario aprobatorio nulo de pleno derecho.

Idéntica conclusión a la que llega el informe del servicio de Recursos humanos del Cabildo, que además, se posiciona en contra del punto séptimo de la propuesta presentada (que explicita que “lo anterior se hará sin descontar dicha cuantía del complemento personal y se continuará percibiendo durante la totalidad de la vigencia del convenio”), que declara ilegal, ya que su aplicación literal provocaría que la totalidad de retribuciones anuales de cualquier trabajador superara la previsión de tope legal especificada claramente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Igualmente rotundo, si cabe, es el informe elaborado por el departamento de Intervención del Cabildo de Lanzarote al que la Oposición supeditaba la efectividad del acuerdo que pretendía aprobar, que concluye que, en base a la sentencia del TSJC, no es posible ordenar el pago a los trabajadores hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual, más allá de lo establecido en el Fundamento Segundo, es decir, que los trabajadores no pueden cobrar menos que antes de la entrada en vigor del nuevo convenio y eso se garantiza con el complemento personal que hay que calcular en cada caso, “que es, básicamente, lo que hemos defendido desde el grupo de Gobierno y la dirección de la empresa durante este largo y erosivo proceso” apuntó San Ginés. El informe incide, además, en que cualquier abono superior al establecido en el convenio colectivo supone un aumento del gasto que contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Conflicto artificial y de claro tinte político

Tras desgranar el contenido de unos informes “que respaldan la postura de la dirección de la empresa y las tesis que ha defendido Coalición Canaria”, el presidente del Cabildo cuestionó la irresponsable actitud de la Oposición y “especialmente del PSOE, aprobando inicialmente en el Consejo de Administración de los Centros el acuerdo propuesto por la dirección de la empresa para finalmente alinearse con el planteamiento ilegal del Comité de huelga, generando una expectativa de solución en el Pleno Extraordinario solicitado, lo que alargó la huelga unos 10 días más, circunstancia que los trabajadores, verdaderas víctimas de este conflicto, deben agradecer a Andrés Barreto, Loli Corujo y Carlos Espino”.

“Y si bien tal actitud puede ser más o menos entendible de la Oposición” apuntó el presidente, “lo que resulta verdaderamente inaceptable es el rol desempeñado por el Partido Socialista”, sus entonces socios de gobierno, “al que no le han preocupado en ningún momento ni los intereses generales de la isla ni el interés particular de los trabajadores de los Centros, que han sido utilizados por un partido especializado en saltar por la borda y abandonar el barco cuando se presentan los problemas reales que afectan a los lanzaroteños”.

“El grotesco papelón del PSOE”

En este punto, San Ginés apuntó que “resulta muy oportuno recordar al Partido Socialista que ha sido precisamente bajo su mandato y en periodos preelectorales, cuando se han firmado los convenios colectivos en gran medida responsables de la inviabilidad económica de la restauración de los Centros hasta hoy”. Asimismo, el presidente recordó que en dos ocasiones “hemos salvado” los Centros de la quiebra en la que los sumió el Partido Socialista, “la última de ellas, siendo consejero de los CACT el entonces secretario general de este partido, don Carlos Espino, hoy investigado por corrupción y malversación de fondos durante su gestión, con el silencio cómplice del Comité de empresa”.

“Lo vergonzoso y grotesco del papelón representado por el Partido Socialista”, continuó San Ginés, “es que este es un caso que muestra a las claras su doble rasero para medir ya que guarda bastante similitudes al acaecido en el área de Sanidad, dirigido entonces por José Juan Cruz, que se negó a pagar a los trabajadores del Hospital Insular porque lo impide un informe elaborado por Intervención de corte similar al presentado hoy, pese a que los trabajadores sí tienen razón en su reclamación, es lo que acordamos en pleno y existe la voluntad de pagarles. En este caso de los Centros, sin embargo” concluye San Ginés, “se alinearon del lado de los trabajadores y del Comité de huelga pese a existir un informe semejante, además de que no es lo que acordado en el convenio, ni tienen razón los trabajadores, ni existe voluntad de pagar”.

La figura de Andrés Barreto

Pedro San Ginés también tuvo palabras hacia la figura de Andrés Barreto, “juez y parte interesada durante todo este conflicto, que tan pronto se sentaba con la dirección de la empresa y daba por bueno el texto y la interpretación de un convenio que a los dos meses le generaba un sinfín de trabajo bien remunerado arremetiendo contra la dirección y representando a los trabajadores en los distintos contenciosos. Los responsables públicos vamos y venimos” apuntó San Ginés, “pero Andrés Barreto ha sido el denominador común en 30 años de conflictos laborales en los Centros”.

Pérdida de imagen y de dinero para la isla y para los trabajadores

El presidente del Cabildo invitó a la reflexión a los distintos grupos políticos y se reafirmó en la idea de que “este ha sido un conflicto eminentemente político en el que el Comité de huelga ha utilizado a los trabajadores”, y mostró su confianza en que los informes hoy presentados sirvan “para aportar un poco de luz, claridad y responsabilidad en aquellos que definen el futuro de esta isla con su voto en un Pleno o en un Consejo de Administración”.

“No todo vale en el mundo de la política” concluyó San Ginés. “No se puede generar de la nada una de las mayores crisis que ha atravesado esta isla en sus últimos años. No se puede crear sin motivo una huelga que hasta ahora ha generado un enorme deterioro de la imagen de Lanzarote y una pérdida incalculable de dinero para las empresas de esta isla y, muy especialmente, para los propios trabajadores de los Centros, a los que ya ni si quiera podemos ofrecerles en los mismos términos la propuesta que en su día aprobó el Consejo de Administración, con el voto favorable de todas las fuerzas políticas y la abstención de Somos. No, al menos, en los términos en los que fue acordado por cuanto resultaría igualmente inejecutable, conforme a los informes hoy presentados”.

No obstante lo anterior, el presidente tiende la mano “a los trabajadores de los Centros, a los sindicatos y al resto de fuerzas políticas para explorar fórmulas que permitan alcanzar dicho objetivo, siempre que encontremos el marco legal para ello, pero nunca para anticipar lo que el Comité de huelga y hasta hoy la Oposición pretenden sin que exista ninguna resolución judicial”.