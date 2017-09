Arrecife en Vivo presenta su edición más sostenible

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, gestionada por Rafael Juan González, vuelve a ser por quinto año consecutivo patrocinador oficial del Festival Arrecife en Vivo. Un evento elegido mejor festival de pequeño formato de España en 2016 y que está plenamente consolidado en el calendario de actividades turístico-culturales del municipio.

La edición de este año se caracteriza por ser la más sostenible y respetuosa con el medio ambiente de cuantas se han celebrado. Siempre dando un paso más, avanzando y mejorando.

Así, la ​iluminación​ ​de​ ​los​ ​escenarios​ ​se​ ​ha​ ​diseñado​ ​con​ ​dos​ ​premisas:​ ​espectáculo​ ​y minimización​ ​de​ ​la​ ​contaminación​ ​lumínica​. Los​ ​conciertos ​comenzarán ​a​ ​las​ ​18:00, con​ ​luz​ ​solar,​ ​y​ ​en​ ​los​ ​nocturnos​ ​se​ ​reforzará​ ​el​ ​uso​ ​de​ ​leds.

El​ ​festival​, además ​los​ ​formatos​ ​promocionales​ ​en​ ​papel​, ​se​ ​ha​ ​volcado​ ​con​ ​la promoción​ ​digital​​ ​(web,​ ​redes​ ​sociales,​ ​app).

Teniendo en cuenta la gran cantidad de público que se espera​ (2016,​ ​14.000​ ​personas​ ​salieron​ ​a​ ​la​ ​calle​ ​para​ ​disfrutar​ ​de​ ​los​ ​conciertos.), ​para​ ​evitar la​ ​generación​ ​de​ ​residuos​ ​(fundamentalmente,​ ​latas​ ​y​ ​vasos​ ​de​ ​plástico),​ ​se ofrecerá​ ​al​ ​público​ ​​vasos​ ​retornables​ ​personalizados​.

Un​ ​porcentaje​ ​de​ ​la​ ​recaudación​ ​que​ ​se​ ​obtenga​ ​de​ ​los​ ​vasos​ ​(se​ ​venderán​ ​a​ ​1€)​ ​irá destinado​ ​a​ ​paliar​ ​la​ ​huella​ ​ecológica​ ​que​ ​generará​ ​el​ ​festival y se​ ​reforzará​ ​la​ ​instalación​ ​de​ ​contenedores​ ​para​ ​que​ ​la​ ​​recogida​ ​selectiva​​ ​de​ ​basura sea​ ​efectiva.

Este​ ​año,​ además, ​Arrecife en Vivo​ ​trabaja​ ​y​ ​cuenta​ ​con​ ​el​ ​asesoramiento​ ​de​ ​la​ ​​Oficina​ ​de​ ​la​ ​Reserva de​ ​la​ ​Biosfera​ ​de​ ​Lanzarote​​ ​y​ ​Agüita​ ​con​ ​el​ ​plástico.

Cifras de la 5ª edición AEV

Los primeros conciertos tendrán lugar este viernes 22 de septiembre y contarán con las actuaciones de Naive New Beaters, Los Bengala, Molina Molina, Rock & Fun, We Are Not Djs y Ulive (información en documento anexo).

A lo largo de 4 viernes (22 y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre) se desarrollarán 16 conciertos, habrá 7​ ​sesiones​ ​de​ ​dj y se contará con 4​ ​grupos​ ​de​ ​animación​ ​para​ ​los​ ​pasacalles, liderados por El Rey, Buli Panés.

Serán 8​ ​horas​ ​de​ ​música​ ​en​ ​directo​ ​ininterrumpida:​ ​de​ ​18:00​ ​a​ ​2:00 En 7 ​localizaciones​ ​al​ ​aire​ ​libre:​ ​el​ ​Charco de San Ginés,​ ​la​ ​playa​ ​del​ ​Reducto,​ ​la​ ​plaza​ ​del​ ​Almacén,​ ​La Plazuela,​ ​la​ ​Plaza​ ​de​ ​Las​ ​Palmas,​ ​el​ ​Parque​ ​Ramírez​ ​Cerdá​ ​y​ ​Marina​ ​Lanzarote.

Según la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, “si algo nos gusta de esta propuesta musical es su voluntad de tomar la calle, de convertir nuestro espacio público en el mejor auditorio. Arrecife en vivo nos propone otra forma más de disfrutar de la ciudad y de su medio ambiente urbano y litoral”.

“El Charco, el parque Ramírez Cerdá, la plaza de El Almacén o la playa del Reducto acogerán un año más los directos más potentes y el talento de grupos canarios, peninsulares, ingleses, mexicanos, franceses y daneses-brasileños. ¡Todo un festín para los paladares musicales más exigentes!”.

Por su parte, Rafael Juan González subraya que “todos debemos felicitarnos por el éxito del Arrecife en Vivo. La Concejalía de Turismo apostó desde el principio por el proyecto innovador de la productora HSmith Solutions y vamos a seguir apostando por un festival pensado para el disfrute de toda la ciudadanía; residentes y visitantes”.

Convivencia y Seguridad

El concejal de Turismo destaca además que “hemos respetado al máximo la seguridad y la convivencia entre los vecinos y los asistentes al festival, intentando causar las menores molestias posibles. Por eso, este año ​escenarios​ ​se​ ​ubicarán​ ​en​ ​​espacios​ ​peatonales​, intentando miniminar los cortes de calles”.

Para este viernes, por ejemplo, sólo habrá cortes de calles durante el concierto que se desarrollará en La Plazuela. Así, entre las 18:00 y las 21:00 horas, permanecerá cortada la calle Antonio Porlier y Sopranis (antigua Alférez Cabrera Tavío). Debido a este corte, en el cruce con la calle Manolo Millares, se colocará el vallado y cartel informando que el acceso al parking quedará habilitado a través de la calle Otilia Díaz. El cruce entre la calle Antonio Porlier y Sopranis y la calle Villacampa, quedará cerrado mediante vallado para evitar que los vehículos que salgan del parking se incorporen a dicha vía.

A​ ​partir​ ​de​ ​las​ ​22:00​ ​el​ ​festival​ ​llevará​ ​la​ ​música​ ​fuera​ ​de​ ​las​ ​zonas​ ​residenciales​ ​(con una​ ​excepción:​ ​en​ ​la​ ​clausura​ ​del​ ​festival​ ​habrá​ ​música​ ​en​ ​la​ ​playa​ ​del​ ​Reducto​ ​hasta​ ​las 2:00).​ “​Es​ ​posible,​ ​y​ ​necesario,​ ​conciliar​ ​la​ ​cultura​ ​de​ ​la​ ​música​ ​en​ ​directo con​ ​el​ ​​descanso​ ​de​ ​los​ ​vecinos​”, ha manifestado Rafael Juan González.

Los​ ​escenarios​ ​serán​ ​más​ ​amplios: y ​estarán​ ​preparados​ ​para​ ​asumir​ ​más​ ​espectadores que​ ​en​ ​ediciones​ ​anteriores​ ​y​ ​garantizar​ ​la​ ​comodidad​ ​del​ ​público.​ ​También​ ​estarán apartados​ ​del​ ​tráfico​ ​rodado.

Proyección internacional

Por​ ​primera​ ​vez,​ ​el​ ​festival​ ​incorpora​ ​en​ ​su​ ​cartel​ ​a​ ​una​ ​banda​ ​del​ ​otro​ ​lado​ ​del Atlántico:​ ​Jenny​ ​and​ ​The​ ​Mexicats​ ​(​México​).​ ​Será​ ​la​ ​primera​ ​vez​ ​que​ ​actúen​ ​en​ ​Canarias.

Más​ ​de​ ​un​ ​tercio​ ​del​ ​line​ ​up​ ​está​ ​compuesto​ ​por​ ​bandas​ ​de​ ​repercusión​ ​internacional: The​ ​Courettes​ ​(​Dinamarca-Brasil​),​ ​Asian​ ​Dub​ ​Foundation​ ​(​Londres​),​ ​Naive​ ​New Beaters​ ​(​París​)​ ​y​ ​The​ ​Whip​ ​(​Mánchester​).

Este​ ​salto​ ​cualitativo​ ​en​ ​el​ ​cartel​ ​del​ ​festival​ ​ha​ ​aumentado​ ​el​ ​interés​ ​del​ ​público peninsular​ ​y​ ​canario​ ​(que​ ​dispone​ ​de​ ​paquetes​ ​turísticos​ ​que​ ​incluyen​ ​vuelos, alojamiento​ ​de​ ​fin​ ​de​ ​semana​ ​y​ ​traslados​ ​por​ ​100​ ​€).

Se​ ​espera​ ​una​ ​llegada​ ​superior​ ​a​ ​la​ ​del​ ​año​ ​pasado​ ​de​ ​público​ ​procedente​ ​de​ ​Canarias​ ​y Península,​ ​y​ ​de​ ​público​ ​extranjero​ ​residente​ ​en​ ​Lanzarote​ ​durante​ ​los​ ​días​ ​del​ ​festival.

“En​ ​Arrecife​ ​convivimos​ ​vecinos​ ​de​ ​94​ ​nacionalidades​ ​(además​ ​de​ ​los​ ​viajeros​ ​que​ ​nos visitan​ ​a​ ​lo​ ​largo​ ​de​ ​todo​ ​el​ ​año).​ ​La​ ​interculturalidad​ ​y​ ​la​ ​​diversidad​​ ​son​ ​dos características​ ​fundamentales​ ​de un festival, que ​reivindica​ ​el​ ​​espacio​ ​público​​ ​de​ ​Arrecife​ ​como​ ​escenario​ ​para​ ​la​ ​música​ ​en directo​ ​y​ ​para​ ​el​ ​encuentro​ ​ciudadano.”, destaca el edil.

​ ​Turismo​ ​y​ ​dinamización​ ​económica

Según​ ​datos​ ​de​ ​Asolan,​ ​en​ ​2016​ ​los​ ​establecimientos​ ​de​ ​3​ ​estrellas​ ​de​ ​Arrecife registraron​ ​el​ ​​100%​ ​de​ ​ocupación​​ ​durante​ ​los​ ​cuatro​ ​fines​ ​de​ ​semana​ ​del​ ​festival.​ ​A​ ​día de​ ​hoy,​ ​ya​ ​hay​ ​hoteles​ ​de​ ​la​ ​capital​ ​sin​ ​habitaciones​ ​libres​ ​para​ ​los​ ​fines​ ​de​ ​semana​ ​del 22​ ​y​ ​29​ ​de​ ​septiembre,​ ​6​ ​y​ ​13​ ​de​ ​octubre.

Cada​ ​viernes,​ ​Arrecife en Vivo ​recorrerá​ ​cerca​ ​de​ ​2 kilómetros​ ​de​ ​ciudad, divulgando​ ​las​ ​características​ ​de​ ​la​ ​ciudad​ ​(historia,​ ​naturaleza,​ ​actividades​ ​de ocio)​ y dinamiza​ndo ​la​ ​actividad​ ​de​ ​los​ ​bares​ ​y​ ​restaurantes​ ​del​ ​centro​ ​de​ ​Arrecife​. Se calcula que el festival ​genera alrededor​ ​de​ ​​200​ ​puestos​ ​de​ ​trabajo​​ ​esporádicos​ ​(operarios,​ ​camareros,​ ​ayudantes​ ​de producción,​ ​diseño,​ ​comunicación,​ ​etc.) y los​ ​proveedores​ ​del​ ​festival​ ​son​ ​​100%​ ​empresas​ ​conejeras.

La entrada al festival es libre y gratuita. Se espera la llegada de público de diversos puntos de la Península y del resto de Canarias, que ha reservado los paquetes de vuelo y alojamiento que oferta Arrecife en Vivo.

El 5º Festival Arrecife en Vivo Estrella Galicia es una realidad gracias al Área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, patrocinador oficial del festival, y al apoyo del Patronato de Turismo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias, el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Pampero Lanzarote, Hotel Miramar, Estrella Galicia, Cajasiete, Grupo Chacón, Ampate, Bestial Print, Lumi Efectos, Clínica Dental AJN, Coca Cola, Aquabona, Lumar, Fumeke, Vueling, Iberia Express, Jägermeister, Furgolanz, Autos Cabrera y Hi-Vision. Cadena Ser y Lancelot Medios serán sus medios oficial y la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Lanzarote, la oenegé oficial del evento.

Toda​ ​la​ ​información​ ​sobre​ ​el​ ​festival​ ​puede​ ​consultarse​ ​en​ ​su​ ​web​ ​(www.arrecifeenvivo.com​)​ ​y en​ ​sus​ ​redes​ ​sociales​ ​(Facebook,​ ​Twitter,​ ​Instagram:​ ​@arrecifeenvivo)​ ​que​ ​son​ ​seguidas​ ​por cerca​ ​de​ ​8.500​ ​personas.