El periodista César Toledo, premiado en Washington por la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas

Recibió el Napolitan Victory Award, por su divulgación sobre la comunicación no verbal

7 de septiembre de 2017.- El periodista tinerfeño César Toledo ha sido galardonado en Washington con el Napolitan Victory Award, con el que la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas reconoce cada año los mejores trabajos en la industria internacional de la consultoría y comunicación políticas. En este caso, la Academia ha premiado como Blog Político del Año la web Analisisnoverbal.com, que edita y dirige este consultor y experto en análisis de la conducta no verbal.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital norteamericana, donde se reunieron los consultores más relevantes del momento para participar en un seminario avalado por la Universidad Internacional de Virginia.

César Toledo destacó “el enorme valor que este premio tiene para seguir reivindicando el papel que la conducta no verbal desempeña en la comunicación en general, y en la comunicación política en particular”.

El periodista sostuvo en su intervención que “los humanos no somos tan racionales como nos gusta creer, las emociones condicionan todas nuestras decisiones y nuestra comunicación, y lo cierto es que la mayor parte de la información emocional no se transmite a través de las palabras, sino de la conducta no verbal”.

Por eso es tan importante, a su juicio, “formarse y conocer los fundamentos científicos de la conducta humana”, un objetivo que persigue desde la web galardonada, donde los lectores pueden acceder libremente a contenidos de gran valor divulgativo y formativo.

Analisisnoverbal.com se ha convertido en menos de tres años en un referente internacional en el campo de la comunicación, con un millón de visitantes en su mayoría procedentes de América Latina y Estados Unidos.

César Toledo es periodista, consultor de comunicación política y experto en análisis del comportamiento no verbal, miembro de la Fundación Universitaria Behavior & Law, la institución de mayor relevancia en el campo de la investigación científica en este campo.