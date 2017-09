La chef Susi Díaz, con una estrella Michelin, protagoniza el episodio dedicado a Fuerteventura de la serie El Chef Viajero

El quinto vídeo de este proyecto incluirá un recorrido por parajes de la Isla vinculados a la gastronomía como la Molina de La Asomada, las Salinas del Carmen, el mercado de Las Tradiciones y queserías

Hasta la fecha se han grabado ya los episodios de La Gomera, Tenerife (primera parte), Lanzarote y Gran Canaria (primara parte). Antes de final de año quedará concluida la grabación de esta serie

La cocinera Susi Díaz, chef reconocida con una estrella Michelin y propietaria del restaurante La Finca (Elche), protagoniza estos días en Fuerteventura un nuevo episodio de la serie El Chef Viajero con la que el Gobierno de Canarias pretende poner en valor el producto local de la mano de cocineros de reconocido prestigio internacional. El episodio de Fuerteventura, que contará además con la participación de los chefs Erlantz Gorostiza y Gustavo Guerra, incluye la grabación en diferentes lugares emblemáticos de la Isla como las Salinas del Carmen, la Molina de la Asomada, el Mercado de Las Tradiciones, además de explotaciones ganaderas y queserías. Cuenta también con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura.

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha impulsado esta serie que, enmarcada en el proyecto “Crecer Juntos”, que busca promocionar los productos canarios y lograr que la gastronomía sea un valor turístico de calidad complementario del tradicional “sol y playa”. Crecer Juntos es una línea de trabajo que a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) pretende generar sinergias y estrategias conjuntas de crecimiento en los sectores primario y turístico. Colabora asimismo la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que el propósito de esta iniciativa es poner en valor el sector primario del Archipiélago, el trabajo de los hombres y mujeres del campo y el mar, vinculándolo al sector de la restauración, la gastronomía y la alta cocina, con la intención de que se vean de otra manera las islas a través de un proyecto documental que tiene una gran vinculación con los productores, con nuestros productos, diferenciados y de gran valor añadido, y también nuestros increíbles paisajes.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, comentó que esta acción permite seguir poniendo en valor el magnífico producto que se recoge o elabora en Fuerteventura, como materia prima para una excelente cocina, de la mano de chefs de gran prestigio como Susi Díaz. “Es una oportunidad para seguir creciendo juntos, en el sector primario y en el turístico, una simbiosis que el Gobierno de Canarias está potenciando y que tiene que conseguir que nuestros magníficos productos estén cada vez más presentes en nuestras mesas y vinculados al mundo del turismo”, añadió.

La chef Susi Díaz aseguró que el turismo gastronómico está de moda y este proyecto es para potenciar precisamente este turismo, “ya que las islas no solo tienen playas y paisajes maravillosos, también una gastronomía fantástica que está en auge; lo que falta es que el majorero se crea su potencial y sepa venderla”. “Para mí estar aquí, en Fuerteventura, es un lujo, éste va a ser un viaje de descubrimientos de productos; lo que he podido probar hasta ahora me ha parecido fantástico”, agregó.

La directora de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Candelaria Umpiérrez, indicó que desde esta dirección general se están desarrollando campañas específicas dirigidas a los turistas cuya motivación pueda ser también la gastronomía. “La motivación principal hasta ahora ha sido el clima y las playas pero estamos trabajando codo con codo junto a la Consejería de Agricultura porque creemos en el producto local y en que esa oferta de gastronomía local está siendo cada vez más valorada por los turistas que nos visitan”.

El chef Erlantz Gorostiza dijo que esta apuesta por poner en valor a los productores y la gastronomía de Fuerteventura ayudará “a ver las islas y el turismo del Archipiélago de manera totalmente distinta a la oferta de sus competidores”.

Hasta la fecha han participado, entre otros, cocineros de la talla de Martín Berasategui, Pepe Rodríguez, Paolo Casagrande, Erlantz Gorostiza y Diego Guerrero, y se han grabado ya los episodios de La Gomera, Tenerife (primera parte), Lanzarote y el primer episodio de Gran Canaria. Después de Fuerteventura se grabarán el segundo episodio de Gran Canaria (a finales de septiembre), La Palma (en octubre) y El Hierro (antes de final de año).

A través de los vídeos, en los que los cocineros comparten su sabiduría culinaria a partir de producciones locales, se realiza un recorrido por explotaciones de cultivos, mercados, tiendas de producto local y se destacan algunos de los paisajes y lugares más emblemáticos del Archipiélago. Los episodios serán cedidos tanto a televisiones públicas como a canales especializados nacionales e internacionales para su difusión.